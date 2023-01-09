Украинский судья 25 раз ездил в Крым после оккупации полуострова и не указал в декларации апартаменты в Севастополе и РФ — Схемы 9 января, 21:28 Ярослав Василенко (Фото:Схемы)

Судья Шестого апелляционного административного суда Ярослав Василенко 25 раз путешествовал в Крым после оккупации полуострова Россией и имеет незадекларированные апартаменты в Севастополе и Москве.

Об этом сообщают журналисты проекта Схемы от Радио Свобода.

По данным журналистов, жилье в Севастополе записано на жену, которыми она владеет с 2020 года по паспорту гражданки РФ. При этом в своей декларации судья не указывает ни крымское имущество супруги, ни российское гражданство. Кроме того, у семьи судьи есть недвижимость в Москве, которая также не показана в имущественной декларации Василенко, сообщают Схемы. Судья Василенко не комментировал эту информацию.

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Схемы выяснили, что после аннексии, с 2014 года, представитель украинской судебной власти по несколько раз в год ездил в Крым, в последний раз — в 2021 году. Журналисты подсчитали, что суммарно с начала оккупации судья Василенко провел на полуострове не менее 206 дней.

Журналисты также обнаружили, что судья Василенко не декларирует недвижимость семьи в Крыму и в РФ. Недвижимость находится в элитном жилом комплексе Аквамарин на берегу Черного моря в Севастополе. Схемы выяснили, что они принадлежат жене судьи Елене Василенко и оформлены на нее как на гражданку РФ.

В своей имущественной декларации за 2020 год судья Шестого административного апелляционного суда не указал, что его жена имеет в собственности апартаменты в Севастополе.

Судя по стоимости выставленных на продажу апартаментов в этом комплексе, ориентировочная рыночная цена крымского имущества семьи Василенко может достигать более 17 миллионов гривен.

Кроме того, Схемы установили, что семья судьи Шестого апелляционного админсуда владеет недвижимостью в Москве, на улице Летчика Бабушкина.

Владельцами половины квартиры общей площадью 72 квадратных метра являются супруга судьи Елена Василенко и дочь Юлия Василенко, о чем свидетельствует выписка из российского реестра прав перехода собственности на недвижимое имущество. При этом собственность на эту квартиру жена и дочь судьи оформили по паспортам гражданок РФ.