Благотворитель, адвокат и владелица гостиницы. СБУ ликвидировали три схемы уклонения от мобилизации 8 апреля, 18:13 СБУ задержала организаторов схем уклонения от мобилизации (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности Украины заблокировала три схемы уклонения украинских граждан от мобилизации в условиях войны. В частности, речь идет о главе военно-врачебной комиссии, руководителе одной из псевдоблаготворительных организаций, адвокате и владелице гостиницы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

Отмечается, что организаторы сделок предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании поддельных документов и путем нелегального пересечения границы.

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За свои услуги преступники брали от 3 до 6 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности решения вопроса.

Так, в Киеве разоблачены две преступные схемы. Первую организовал председатель военно-врачебной комиссии одного из районов столицы. За деньги он безосновательно оформлял своим клиентам документы о снятии с военного учета по состоянию здоровья.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Другую схему наладил руководитель одной из псевдоблаготворительных организаций, предлагавший гражданам выехать за пределы Украины как водители гуманитарных перевозок. Его сообщницу СБУ разоблачила еще в декабре прошлого года.

В Закарпатской области задержан местный адвокат и владелица гостиницы, которая сама подыскивала кандидатов на побег за границу. Злоумышленники пытались скрыто переправить военнообязанных в ЕС вне контрольно-пропускных пунктов.

В настоящее время фигурантам доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований), что карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), наказываемых лишением свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.