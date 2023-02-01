«Жжем их с пятого по первый этаж». Схемы идентифицировали военных РФ, обстреливающих Очаков из Кинбурнской косы
Схемы идентифицировали военных РФ, удерживающих Кинбурнскую косу и обстреливающих Очаков (Фото:Схемы/RFE/RL)
Журналисты Схем идентифицировали главарей российской так называемой «казачьей» добровольческой бригады Дон, которые удерживают Кинбурнский полуостров и одноименную косу и регулярно обстреливают Очаков Николаевской области, убивая людей.
Выяснить личности оккупантов они смогли, в частности, благодаря сюжетам российских пропагандистов, в которых некоторые из россиян рассказывают, как обстреливают курортный город из разного оружия и хотят его уничтожить. Местные власти в комментарии Радио Свобода сообщили, что за 11 месяцев войны погибли более 50 человек, в том числе дети. В оккупации остаются до 300 человек.
На видео из открытых источников видно, что военные бригады Дон разместились на базах отдыха и гостиницах возле побережья. Они организовали несколько линий обороны с окопами, бетонными блоками и противотанковыми ежами, а также завезли тяжелую технику, говорится в расследовании.
В интервью российским пропагандистам «казаки» сами рассказывают, как из артиллерийских систем обстреливают Очаков. Один из них говорит, что по городу «утюжат» из разного оружия и «жжем их с пятого по первый этаж», в частности из РСЗО Град и тяжелых огнеметных систем Солнцепёк. Другой рассказывает, что у оккупантов там есть танки, минометы и зенитные установки.
Схемы выяснили, что возглавляет бригаду Дон бывший мэр Тамбова Алексей Кондратьев с позывным Партизан. Он воевал в Чечне, Грузии, Косово и возглавлял список путинской партии Единая Россия на выборах в городскую думу Тамбова в 2010-м. Его заместителя — боевика Николая Дьяконова — идентифицировали благодаря сюжету из оккупированной Кинбурнской косы российского издания Известия. Боевик воевал на Донбассе и имеет «письмо благодарности» и орден от диктатора Владимира Путина, пишут журналисты. Артиллерийским взводом на Кинбурнской косе командует житель Новосибирска, бывший работник магазина автозапчастей 26-летний Евгений Дели.
Также в войне против Украины принимает участие военный отряд Терек, в состав которого входят «казаки» из Чечни, Дагестана, Осетии, Ставрополя и Кабардино-Балкарии. Его возглавляет приближенный к действующей власти РФ Виталий Кузнецов. Эти военные весной воевали в Харьковской области, а осенью — в Донецкой под Угледаром, говорится в расследовании. Командиром взвода огневой поддержки отряда является «казак-добровольец» Алексей Киреу. Его также идентифицировали на одном из видео из Кинбурнской косы.
Сейчас, по словам военных, Кинбурнская коса является линией фронта. Как пишут Схемы, «казаки» там не задерживаются, потому что она легко простреливается, поэтому вынуждены завозить туда технику с полуострова, обстреливать населенные пункты и бежать. В ОК Юг говорили, что по состоянию на 1 февраля Кинбурнская коса остается в серой зоне.