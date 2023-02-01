«Жжем их с пятого по первый этаж». Схемы идентифицировали военных РФ, обстреливающих Очаков из Кинбурнской косы 1 февраля, 18:09 Схемы идентифицировали военных РФ, удерживающих Кинбурнскую косу и обстреливающих Очаков (Фото:Схемы/RFE/RL)

Журналисты Схем идентифицировали главарей российской так называемой «казачьей» добровольческой бригады Дон, которые удерживают Кинбурнский полуостров и одноименную косу и регулярно обстреливают Очаков Николаевской области, убивая людей.

Выяснить личности оккупантов они смогли, в частности, благодаря сюжетам российских пропагандистов, в которых некоторые из россиян рассказывают, как обстреливают курортный город из разного оружия и хотят его уничтожить. Местные власти в комментарии Радио Свобода сообщили, что за 11 месяцев войны погибли более 50 человек, в том числе дети. В оккупации остаются до 300 человек.

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На видео из открытых источников видно, что военные бригады Дон разместились на базах отдыха и гостиницах возле побережья. Они организовали несколько линий обороны с окопами, бетонными блоками и противотанковыми ежами, а также завезли тяжелую технику, говорится в расследовании.

В интервью российским пропагандистам «казаки» сами рассказывают, как из артиллерийских систем обстреливают Очаков. Один из них говорит, что по городу «утюжат» из разного оружия и «жжем их с пятого по первый этаж», в частности из РСЗО Град и тяжелых огнеметных систем Солнцепёк. Другой рассказывает, что у оккупантов там есть танки, минометы и зенитные установки.

Схемы выяснили, что возглавляет бригаду Дон бывший мэр Тамбова Алексей Кондратьев с позывным Партизан. Он воевал в Чечне, Грузии, Косово и возглавлял список путинской партии Единая Россия на выборах в городскую думу Тамбова в 2010-м. Его заместителя — боевика Николая Дьяконова — идентифицировали благодаря сюжету из оккупированной Кинбурнской косы российского издания Известия. Боевик воевал на Донбассе и имеет «письмо благодарности» и орден от диктатора Владимира Путина, пишут журналисты. Артиллерийским взводом на Кинбурнской косе командует житель Новосибирска, бывший работник магазина автозапчастей 26-летний Евгений Дели.

Алексей Кондратьев / Фото: Схемы/RFE/RL

Николай Дьяконов / Фото: Схемы/RFE/RL

Евгений Дели / Фото: Схемы/RFE/RL

Также в войне против Украины принимает участие военный отряд Терек, в состав которого входят «казаки» из Чечни, Дагестана, Осетии, Ставрополя и Кабардино-Балкарии. Его возглавляет приближенный к действующей власти РФ Виталий Кузнецов. Эти военные весной воевали в Харьковской области, а осенью — в Донецкой под Угледаром, говорится в расследовании. Командиром взвода огневой поддержки отряда является «казак-добровольец» Алексей Киреу. Его также идентифицировали на одном из видео из Кинбурнской косы.

Виталий Кузнецов / Фото: Схемы/RFE/RL

Алексей Киреу / Фото: Схемы/RFE/RL

Сейчас, по словам военных, Кинбурнская коса является линией фронта. Как пишут Схемы, «казаки» там не задерживаются, потому что она легко простреливается, поэтому вынуждены завозить туда технику с полуострова, обстреливать населенные пункты и бежать. В ОК Юг говорили, что по состоянию на 1 февраля Кинбурнская коса остается в серой зоне.