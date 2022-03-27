Самолеты Су-25 и система ПВО. Схемы показали спутниковый снимок аэродрома Мелитополя, где находилась техника оккупантов РФ 27 марта, 19:34 Цей матеріал також доступний українською Спутниковый снимок аэродрома Мелитополя от 24 марта 2022 года (Фото:Схемы/RFE/RL)

Журналисты проекта Схемы получили спутниковый снимок части аэродрома во временно захваченном Мелитополе Запорожской области, где раньше находилась техника оккупантов РФ. В частности, там были самолеты Су-25 и вертолеты.



Это Cхемы выяснили с помощью онлайн-сервиса Planet и военных специалистов.

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24 февраля мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что украинские военные приняли решение покинуть аэродром, для того, чтобы не подвергать опасности мирных жителей из-за постоянных обстрелов.

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Среди российской техники, которая тогда была на части его территории, специалисты заметили шесть самолетов (вероятно, штурмовики Су-25) — у них похожая хвостовая часть. Также неподалеку были пять вертолетов.

Фото: Схемы/RFE/PL

Кроме этого, зафиксировали большое количество окопов со специальной техникой ( на фото № 3), а возле места расположения вертолетов — отдельные капониры (возможно, для хранения машин, подвозящих боеприпасы или для хранения самих боекомплектов (на фото №4).

Фото: Схемы/RFE/PL

Также военные предполагают, что в центре спутникового снимка – система ПВО.

«По тактическим соображениям такое расположение оправдано, чтобы „прикрывать“ командный пункт или пункт радиосвязи», — пишут Схемы.

Другую локацию тоже могли использовать для размещения системы противовоздушной обороны или как склад техники и боеприпасов (на фото №5). На снимке заметили склад горюче-смазочных материалов (на фото №6).

Фото: Схемы/RFE/PL

Журналисты сравнили спутниковые фото с другими за 21 марта и заметили перемещение и появление новой техники и окопов. По их словам, это свидетельствует о том, насколько активно оккупанты пользовались аэродромом Мелитополя.



Фото: Схемы/RFE/PL

Накануне Федоров заявил о планах российских военных построить военную базу на территории авиагородка – микрорайона, построенного при аэродроме. По его словам, со своей базы они запускают ракеты по всем городам не только Запорожской области, но и Украины.

27 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские военные уже в четвертый раз разбили оккупантов РФ возле аэродрома Мелитополя.