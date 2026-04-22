Правоохранители разоблачили мошенника, который выманил у волонтеров 1,5 млн грн под видом покупки дронов для ВСУ

Служба безопасности Украины и Нацполиция разоблачили мошенника , который выманил у волонтеров 1,5 млн грн под видом приобретения дронов для ВСУ. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в СБУ.

Правоохранители сообщили о ликвидации еще одной мошеннической схемы присвоения благотворительных взносов на ВСУ. По данным следствия, дельцы украли почти 1,5 млн грн, которые украинские волонтеры заплатили за FPV-дроны и амуницию для нужд фронта.

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По данным СБУ, незаконную схему организовал предприниматель из Киева, который работал в сфере онлайн-продажи комплектующих для БпЛА и военного снаряжения.

Для реализации сделки он запустил собственный сайт и страницу в Instagram, через которые благотворители могли заказывать дроновые системы якобы для нужд ВСУ. На этих платформах подозреваемый также уверял потенциальных клиентов в быстрой поставке и высоком качестве военной продукции. Как только поступала оплата, злоумышленник поставлял заказчикам бракованный товар или вообще забирал деньги и не выходил на связь.

Чтобы скрыть противоправную деятельность, организатор пользовался банковскими счетами своих знакомых, а полученные средства снимал наличными через сообщников. Среди них были менеджер, бухгалтер и подконтрольные ФОПы, связанные с его бизнесом, говорят в СБУ.

Правоохранители поэтапно задокументировали схему мошенничества и задержали основного подозреваемого по месту его жительства. Во время обыска у него обнаружили смартфон, документацию и печати с доказательствами преступлений.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.