НАБУ — о крупной схеме в Одессе: Нет данных, чтобы еще кто-то настолько «монополизировал» местную власть 23 декабря, 17:51 Одесса (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)

Раскрытая в Одессе коррупционная схема — крупнейший пример «монополизации» власти в Украине. Об этом заявил руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский в интервью ZN.UA, опубликованном в пятницу, 23 декабря.

"…В каждом из регионов есть свои более или менее влиятельные игроки, но информации о том, что кто-то настолько, как в Одессе, «монополизировал» местную власть, у нас нет… Подозреваемые пытались максимально конспирироваться, у них были специальные помещения, оборудованные защитой от прослушивания и т. д. Там они проводили важнейшие совещания и встречи", — сказал он.



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По словам Калужинского, детективы НАБУ получили данные о незаконном влиянии «определенных людей» на городские и областные власти около полутора лет назад. Они нашли доказательства того, что «эти люди фактически влияли на принятие всех решений местными властями и активно этим влиянием пользовались».

Представитель НАБУ рассказал, что у бюро есть много производств, которые касаются разных схем в Одессе: «По нашему мнению, мы собрали достаточно улик для привлечения к ответственности топ-чиновников местного самоуправления за выявленные факты коррупции».

5 декабря НАБУ и САП сообщили, что разоблачили в Одессе новую преступную организацию.

По информации следствия, ее руководителями были Борис Кауфман и его партнер Александр Борухович (бывшая фамилия — Грановский), и она каждый месяц накапливала доход в среднем по 12 млн грн.

НАБУ и САП утверждают, что участники организации занимались регулярным подкупом чиновников Одесского горсовета, чтобы те принимали нужные им решения.

Действия предполагаемых организаторов схемы квалифицировали по ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Их доверенному лицу (по данным ЦПК, речь о Константине Ефремове) инкриминируют ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 369 УК Украины.



8 декабря Кауфман вышел под залог в в 129 млн грн. Боруховича отправили под стражу с залогом в 124 млн грн, Ефремова — с залогом в 19,8 млн грн.

