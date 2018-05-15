Шефство над городами украинского Донбасса. Как воспримут инициативу в Европе

Взять шефство над городами украинского Донбасса предложил президент Украины Петр Порошенко европейским странам. Соответствующую инициативу глава государства озвучил в ходе встречи с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели. Об этом - в сюжете Радио НВ.

По замыслу Порошенко, каждая страна ЕС могла бы подготовить целевую программу шефства над отдельными городами Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры.

В ряде городов есть города-побратимы в Европе, напоминает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. В комментарии Радио НВ чиновник отметил, что Европа могла бы поделиться своим опытом развития городов с украинским Донбассом.

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К тому же, страны ЕС должны быть заинтересованы в восстановлении Донбасса и в укреплении этого региона. Так считает политолог Сергей Таран.

Пока украинцы не найдут ответ на вопрос, что для них есть Восток, ни один европейский город не возьмет Донбасс под шефство

"Запад будет защищать украинский Донбасс, потому что есть угроза войны для всей Европы", - говорит политолог.

Зато Олег Саакян убежден, что Европа не будет заинтересована в восстановлении Донбасса. Эксперт-политолог считает, что Украина должна сама определять направление развития своих городов, а не отдавать их под внешнее управление.

"Пока заявления о шефстве рассчитаны на политический пиар. Ни Германия, ни Чехия не будет будет отстраивать украинский Восток, поскольку они не знают, что для нас есть Восток. Нам никто не поможет сделать нашу работу за нас", - подчеркнул Саакян.

Напомним, на днях агентство США по международному развитию USAID выделило для восстановления Донбасса дополнительные средства. В частности, 125 млн долларов пойдут на восток Украины и окружающие территории, испытавшие влияние российской агрессии.