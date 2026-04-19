Против полицейских, которые сбежали с места теракта в Киеве, открыли уголовное дело

Стрельбу в Киеве в субботу, 18 апреля, расследуют как теракт (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Возбуждено уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время теракта в Киеве в субботу, 18 апреля .

Об этом в воскресенье, 19 апреля, заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, правовая квалификация уголовного правонарушения — ч. 3 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

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«Все действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в частности эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным препятствованием действиям злоумышленника, получат надлежащую правовую оценку», — подчеркнул он.

Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.

Ранее в воскресенье, 19 апреля, в Сети появились кадры теракта в Киеве, на которых двое полицейских разбегаются в разные стороны после выстрелов, оставив гражданских людей, среди которых — ребенок.

На видео слышны крики и выстрелы, а один из мужчин в гражданской одежде, убегающий от стрелка, падает на землю.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование относительно действий правоохранителей во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в Государственное бюро расследований.

Впоследствии Выговский заявил, что служебное расследование начато. На период проверки сотрудников полиции отстранили от выполнения служебных обязанностей.

В результате стрельбы в Голосеевском районе Киева 18 апреля погибли шесть человек, известно о 14 пострадавших. Мужчина, который устроил стрельбу, захватил заложников и убил одного из них. Еще четырех человек нападавший убил прямо на улице. Впоследствии в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения.

Четырех заложников удалось спасти.

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что нападавший долго жил в Донецкой области, а родился в России.

По состоянию на 19 апреля в больницах столицы находятся восемь человек из числа раненых вчера стрелком в Голосеевском районе, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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«Из них — один ребенок, который находится в стабильном состоянии средней тяжести. Среди взрослых один пострадавший — в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом и трое — в состоянии средней тяжести», — написал он в Telegram-канале.