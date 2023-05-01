Глава Нацполиции Николаевской области заявил, что оккупанты готовят до 100 ракет для удара по Украине

1 мая, 01:18
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Ранее появилась информация об активности российской авиации (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Ранее появилась информация об активности российской авиации (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Глава Национальной полиции Николаевской области Сергей Шайхет заявил, что российские оккупанты готовят массированный обстрел Украины.

Он призвал не игнорировать сигналы тревоги. Общий залп может составлять до 100 ракет.

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Ранее спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров сообщил, что российские оккупанты увеличили группировку из 11 кораблей в Черном море.

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К кораблям добавились две подлодки. Суммарный залп ракет Калибр составляет 8. Назаров призвал не игнорировать сигналы тревоги в Украине на фоне активности российской авиации.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Война России против Украины ракетный обстрел

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