«Шашки долой». Или за что реально штрафуют современных таксистов. Сегодня, 11:30 162 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Уклон Александр Дяченко Уклон

В начале месяца представители Главного управления ДФС в Херсонской области, отчитались об успешном рейде против нелегальных таксистов в городе. В условиях, когда 98% водителей такси Украины не могут работать в рамках действующего законодательства, подобная информация тревожный звоночек для отрасли. Это может означать начало атаки контролеров на рынок, в котором трудоустроено свыше 200 тыс. человек. Мы решили пообщаться с водителями и выяснить действительно ли чиновники решили «закрутить гайки».

За что могут оштрафовать?

Согласно действующих правил, водитель/автомобиль такси должен иметь лицензию. Наличие лицензии также предполагает регистрацию водителя как частного предпринимателя, или его официальное трудоустройство в компании имеющей лицензию. По данным АВП, автомобилей такси, формально соблюдающих указанные требования в Украине меньше 2%, а те предприниматели, которые все же получили лицензию, вынуждены отказываться от уплаты налогов дабы оставаться конкурентоспособными.

Основанием для штрафов может стать:

1) отсутствие лицензии (ст. 60 ЗУ Об автотранспорте);

2) нарушение порядка предпринимательской деятельности без регистрации (ч.1 ст. 164 КУоАП).

По данным АВП, автомобилей такси, формально соблюдающих указанные требования в Украине меньше 2%, а те предприниматели, которые все же получили лицензию, вынуждены отказываться от уплаты налогов дабы оставаться конкурентоспособными.

Есть две причины тотального несоблюдения законодательства: завышенные требования (налоги: больше 11 тыс. грн, ЕСВ в год + 10 тыс. грн, единый налог или 5% от выручки, а еще покупка лицензии и ежеквартальная отчетность в налоговую) и отсутствие реальных рычагов контроля. К слову, попытки обеспечить такой контроль и мотивировали нас изучить вопрос.

Штрафуют ли реально и как часто?

Как следует из решений судов, основным доказательством в делах о незаконной деятельности такси является наличие на автомобиле опознавательных элементов такси. Согласно ст. 1 Закона Украины «Об автомобильном транспорте», такси — легковой автомобиль, оборудованный опознавательным фонарем оранжевого цвета, который устанавливается на крыше автомобиля, действующим таксометром, сигнальным фонарем с зеленым и красным светом, расположенным в верхнем правом углу лобового стекла, и имеющий нанесенные композиции из квадратов, расположенных в шахматном порядке на дверце автомобиля с левой и правой сторон, предназначенный для предоставления услуг по перевозке пассажиров и их багажа в индивидуальном порядке. Таксометр — прибор, предназначенный для информирования пассажиров о стоимости поездки и регистрации параметров работы автомобиля-такси, определенных законодательством.

Именно за «шашечки», а также надписи «такси"/"taxi» правоохранители вместе с фискалами и трансбезопасностью вменяют нарушение закона.

Согласно единого реестра судебных решений только с начала июня вынесено около 400 судебных решений в отношении водителей такси. Для понимания того как действуют контролеры, мы приведем выдержки из решений:

Пример 1.

«Судом установлено, что вина ОСОБА 1 в совершении правонарушения предусмотренного ч.1ст. 164 КУоАП, подтверждается материалами дела, в частности:

— фотографией, согласно которой автомобиль марки OPEL, номерной знак НОМЕР 1 , оборудованный опознавательным фонарем «7007», который расположен на крыше автомобиля, и значком «такси семерочка 7007″ на дверце автомобиля;»

Пример 2.

«Согласно фото на автомобиле DAEWOO LANOS г. н.з. НОМЕР 1 находится фишка „Такси курортное 5−71−71“».

Пример 3.

«5.02.2019 во время проведения рейдовой проверки транспортных средств перевозчиков, в г. Луцке проверялся автомобиль марки Renault Espace, номерной знак НОМЕР 1 . Указанное транспортное средство было оборудовано опознавательным фонарем оранжевого цвета информационно-диспетчерской службы Элит-такси 15−82, расположенным на крыше автомобиля».

Первым доказательством в делах о привлечении к ответственности водителей такси без лицензии, является наличие на их автомобилях соответствующих опознавательных знаков.

Первым доказательством в делах о привлечении к ответственности водителей такси без лицензии является наличие на их автомобилях соответствующих опознавательных знаков. Следует отметить что сам факт наличия опознавательных знаков, не является нарушением, кроме того формально большая часть элементов брендирования, которое используется сейчас (стилизованные телефонные трубки, самолетики, и т. д. ) формально не подпадают под определение ст. 1 Закона Украины «Об автомобильном транспорте». Поэтому будет ли водитель оштрафован, напрямую зависит от того как он поведет себя во время проверки. При грамотном подходе водителя (и таких большинство) дела против таксистов разваливаются.

Пример 4.

«В судебном заседании ОСОБА 1 свою вину не признал и суду пояснил, что действительно когда-то занимался перевозкой пассажиров, работал на службе такси и имел разрешение. В настоящее время в него на автомобиле осталась шашка «такси», но он ее не снимает, поскольку на ее тыльной стороне размещено объявление о продаже. 3 мая 209 года действительно он был остановлен работниками полиции, его обвинили в перевозке пассажиров. Действительно, в его автомобиле был один пассажир, но это был его родной дядя, средств от него он не принимал, и соответственно никакой хозяйственной деятельности не совершал.

В протокол об административном правонарушении добавлено копию водительского удостоверения ОСОБА 1 и фотография с изображением автомобиля ДЕО. Каких-либо доказательств вины ОСОБА 1 , а именно: вещественных доказательств, показаний технических приборов и технических средств фото- и киносъемки, видеозаписи, суду не предоставлено."

Результат: Производство по делу закрыто.

Таким образом показательные рейды и штрафы водителей такси — это скорее имитация работы, не влияющая на рынок. С каждым годом все меньше автомобилей используют опознавательные знаки такси. Для водителей, работающих через информационно-диспетчерские службы и не ставящих «шашечки», вероятность привлечения к ответственности стремится к нулю. Даже автомобили, бронированные информационными сервисами, не проверяются, поскольку в таком брендировании отсутствует символика или название такси.

Вместо штрафов нужен новый закон.

Очевидно, что штрафовать водителей такси не выгодно ни государству, ни водителям. Поступлений от штрафов нет, ведь большинство дел разваливается, а выигранное водителем дело, это нервы, время и деньги для оплаты юридических услуг. Штрафы в том виде в котором они есть сейчас, это бессмысленная борьба с активной частью населения, которая пытается заработать на хлеб, вместо того чтобы быть нахлебником государства. Это понятно не только представителям отрасли, но и судам. К примеру суд г. Мелитополя пошел навстречу водителю такси, который вынужденно нарушил закон. Ввиду тяжелого материального положения водителя и его семьи суд ограничился предупреждением вместо штрафа за деятельность без лицензии.

АВП настаивает на том что применение штрафов в условиях почти 100% тенизации рынка, это преступление со стороны государства, которое не способно изменить законодательство сообразно времени. АВП как отраслевая организация, уже разработала и предложила государству в лице Министерства инфраструктуры законопроект, который уравнивает условия бизнеса для всех такси на рынке, как официалов, так и работающих на через агрегаторы. Основные новшества законопроекта: отмена лицензий, заявительный принцип регистрации (на год или на месяц) и радикальное снижение налога — не больше 2-х минимальных зарплат в год). Мы считаем, что отмена устаревших требований и снижение налоговой нагрузки позволит в добровольном порядке легализовать рынок, водителям спокойно работать, а государству получать небольшой, но массовый налог.

АВП.