В ГУР показали компактный беспилотник для разведки Shark Mini — фото
Shark Mini (Фото:Головне управління розвідки МО України / Telegram)
Главное управление разведки Минобороны показало компактный БПЛА для разведки Shark Mini, разработанный украинской компанией Ukrspecsystems.
Как сообщает пресс-служба ГУР в Telegram, Shark Mini — уменьшенная модификация одноименного разведывательного комплекса, который уже используют защитники Украины. Сейчас он проходит заводские испытания.
Длина беспилотника — 125 см, размах крыльев — 2,6 м, и в собранном виде он помещается в двух рюкзаках. Его можно запускать с руки. В ГУР также рассказали об основных характеристиках БПЛА:
- радиус действия — до 35 км;
- рабочая высота — 1000 м;
- максимальная взлетная масса — 5 кг;
- продолжительность полета — 2 часа;
- максимальная скорость — 120 км/ч.
«Новый украинский БПЛА имеет режим автономной посадки и может быть оснащен оптико-электронной системой с десятикратным оптическим увеличением», — сообщили в украинской разведке.
При создании беспилотника разработчики учитывали пожелания аэроразведчиков Сил обороны. По словам создателей Shark Mini, он поможет лучше собирать и передавать разведданные для украинских артиллеристов, бойцов спецподразделений и пехоты.
Ранее во время презентации украинской координационной платформы в сфере defense tech BRAVE1 показали беспилотные торпеды Toloka с дальностью хода до 2 тысяч километров.