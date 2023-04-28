В ГУР показали компактный беспилотник для разведки Shark Mini — фото

28 апреля, 23:16
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Shark Mini (Фото:Головне управління розвідки МО України / Telegram)

Shark Mini (Фото:Головне управління розвідки МО України / Telegram)

Главное управление разведки Минобороны показало компактный БПЛА для разведки Shark Mini, разработанный украинской компанией Ukrspecsystems.

Как сообщает пресс-служба ГУР в Telegram, Shark Mini — уменьшенная модификация одноименного разведывательного комплекса, который уже используют защитники Украины. Сейчас он проходит заводские испытания.

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Инфографика: NV

Длина беспилотника — 125 см, размах крыльев — 2,6 м, и в собранном виде он помещается в двух рюкзаках. Его можно запускать с руки. В ГУР также рассказали об основных характеристиках БПЛА:

  • радиус действия — до 35 км;
  • рабочая высота — 1000 м;
  • максимальная взлетная масса — 5 кг;
  • продолжительность полета — 2 часа;
  • максимальная скорость — 120 км/ч.

«Новый украинский БПЛА имеет режим автономной посадки и может быть оснащен оптико-электронной системой с десятикратным оптическим увеличением», — сообщили в украинской разведке.

При создании беспилотника разработчики учитывали пожелания аэроразведчиков Сил обороны. По словам создателей Shark Mini, он поможет лучше собирать и передавать разведданные для украинских артиллеристов, бойцов спецподразделений и пехоты.

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Ранее во время презентации украинской координационной платформы в сфере defense tech BRAVE1 показали беспилотные торпеды Toloka с дальностью хода до 2 тысяч километров.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Беспилотники БПЛА Украинская разведка ГУР Дроны Война России против Украины украинские беспилотники

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