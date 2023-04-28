В ГУР показали компактный беспилотник для разведки Shark Mini — фото 28 апреля, 23:16 Shark Mini (Фото:Головне управління розвідки МО України / Telegram)

Главное управление разведки Минобороны показало компактный БПЛА для разведки Shark Mini, разработанный украинской компанией Ukrspecsystems.

Как сообщает пресс-служба ГУР в Telegram, Shark Mini — уменьшенная модификация одноименного разведывательного комплекса, который уже используют защитники Украины. Сейчас он проходит заводские испытания.



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Инфографика: NV

Длина беспилотника — 125 см, размах крыльев — 2,6 м, и в собранном виде он помещается в двух рюкзаках. Его можно запускать с руки. В ГУР также рассказали об основных характеристиках БПЛА:



радиус действия — до 35 км;

рабочая высота — 1000 м;

максимальная взлетная масса — 5 кг;

продолжительность полета — 2 часа;

максимальная скорость — 120 км/ч.

«Новый украинский БПЛА имеет режим автономной посадки и может быть оснащен оптико-электронной системой с десятикратным оптическим увеличением», — сообщили в украинской разведке.

При создании беспилотника разработчики учитывали пожелания аэроразведчиков Сил обороны. По словам создателей Shark Mini, он поможет лучше собирать и передавать разведданные для украинских артиллеристов, бойцов спецподразделений и пехоты.



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