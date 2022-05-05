«Будет привлечен к ответственности». Шария арестовали в Испании на основании международного ордера — СМИ 5 мая, 14:14 Цей матеріал також доступний українською Анатолий Шарий (Фото:Скриншот/Youtube/Анатолий Шарий/Свастики на детских площадках, зигование в прямом эфире)

Подозреваемый в госизмене Анатолий Шарий был арестован в Испании на основании международного ордера, сообщает издание elDiario.es со ссылкой на источники в полиции.

Издание пишет, что полиция задержала Шария в Таррагоне.

Источники в полиции подтвердили, что он был арестован «на основании международного ордера на арест».

В полиции сообщили, что Шарий «будет привлечен к ответственности». Испания и Украина имеют соглашение о сотрудничестве в борьбе с международной преступностью.

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В четверг, 5 мая Служба безопасности Украины сообщила о задержании подозреваемого в госизмене пророссийского блогера Анатолия Шария в Испании.

По данным СБУ, Шария задержали правоохранительные органы Испании 4 мая.

Украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 ( Государственная измена)

Государственная измена) ст. 161 ( Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

Следователи считают, что Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что он действовал по заказу иностранных структур.

Шарию сообщили о подозрении в прошлом году.

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