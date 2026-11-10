Командира бригады Холодный Яр Шамиля Круткова официально назначили заместителем командующего Сухопутными войсками

На новой должности Крутков будет отвечать за коммуникацию с боевыми бригадами (Фото: Сухопутные войска/Telegram)

Об этом 10 ноября сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Основной задачей Круткова станет оперативное выявление проблем в подразделениях тактического уровня и содействие их быстрому решению. В командовании отметили, что прямое взаимодействие с бригадами должно ускорить принятие решений и помочь эффективнее обеспечивать потребности боевых частей.

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5 ноября hromadske со ссылкой на источники в Силах обороны сообщило, что Крутков займет должность заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Шамиль Крутков родом из Львова, окончил Национальную академию сухопутных войск. В 2021 году президент Владимир Зеленский наградил его медалью «За военную службу Украине», а в 2022-м — орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В декабре 2024 года стало известно, что бригаду Холодный Яр возглавил 27-летний подполковник Крутков. Тогда он стал самым молодым комбригом в ВСУ. На посту командира он сменил Павла Палису, перешедшего на должность заместителя руководителя Офиса президента.

Летом 2026 года СМИ сообщили, что Крутков едва не лишился должности. 19 июля тогдашний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал акт служебного расследования, предусматривавший снятие комбрига с должности. Однако новый главнокомандующий Михаил Драпатый приостановил увольнение и вернул Круткова к командованию бригадой.