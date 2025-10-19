Россия ночью ударила шахедами по трем многоэтажкам в городе Шахтерское Днепропетровской области, 11 раненых
Последствия российской атаки шахедами на многоэтажки в Синельниковском районе Днепропетровской области, 19 октября 2025 года (Фото: Днепропетровская областная прокуратура)
В городе Шахтерское Синельниковского района Днепропетровской области в результате российской атаки шахедами в ночь на воскресенье, 19 октября, горели квартиры в трех многоэтажках, ранены 11 человек.
11:03. Днепропетровская областная прокуратура сообщила об 11 раненых в результате обстрела Шахтерского. Повреждены семь многоэтажных домов, 27 автомобилей (девять из них уничтожены), магазин и электроопора.
Обновлено в 08:21. ГСЧС уточнила, что оккупанты ночью атаковали город Шахтерское Синельниковского района. Повреждены три жилые пятиэтажки. Возникли пожары в восьми квартирах, общей площадью более 350 кв. м. Также огонь уничтожил легковые автомобили.
Спасатели вывели на безопасное расстояние около 50 человек.
Глава областной военной администрации Владислав Гайваненко сообщил, что одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии.
Также в результате российской атаки поврежден частный дом в Межевской громаде и инфраструктура — в Николаевской.
Местные паблики пишут, что многоэтажки повреждены в городе Шахтерское. В дома целенаправленно попали российские дроны.
Всего за ночь противовоздушная оборона уничтожила четыре БпЛА над Днепропетровщиной, добавил Гайваненко.