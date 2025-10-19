Россия ночью ударила шахедами по трем многоэтажкам в городе Шахтерск Днепропетровской области, 10 раненых

Последствия российской атаки шахедами на многоэтажки в Синельниковском районе Днепропетровской области, 19 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Днепропетровской области)

В Синельниковском районе Днепропетровской области в результате ночной атаки шахедами горели квартиры в трех многоэтажках, пострадали десять человек, сообщил глава областной военной администрации Владислав Гайваненко в воскресенье, 19 октября.

Обновлено в 08:21. ГСЧС уточнила, что оккупанты ночью атаковали город Шахтерск Синельниковского района. Повреждены три жилые пятиэтажки. Возникли пожары в восьми квартирах, общей площадью более 350 кв. м. Также огонь уничтожил легковые автомобили.

Спасатели вывели на безопасное расстояние около 50 человек.

Фото: ГСЧС Днепропетровской облсти

Фото: ГСЧС Днепропетровской облсти

Фото: ГСЧС Днепропетровской облсти

Одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии.

Фото: Владислав Гайваненко / Telegram

Фото: Владислав Гайваненко / Telegram

Также в результате российской атаки поврежден частный дом в Межевской громаде и инфраструктура — в Николаевской.

Фото: Владислав Гайваненко / Telegram

Местные паблики пишут, что многоэтажки повреждены в городе Шахтерск. В дома целенаправленно попали российские дроны.

Всего за ночь противовоздушная оборона уничтожила четыре БпЛА над Днепропетровщиной, добавил Гайваненко.

18 октября сообщалось, что в Лозовой Харьковской области российские оккупанты нанесли удар по частному жилому дому, в результате чего он был разрушен, шесть человек пострадали.