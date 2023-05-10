Нардеп Шахов хочет монополизировать рынок систем оповещения в Украине — hromadske 10 мая, 17:15 Николай Самбожук (слева) и Сергей Шахов (справа) (Фото:via Голос Украины)

Народный депутат от группы Довіра Сергей Шахов, объявленный в розыск, пытается из-за границы внедрить в Украине новые системы оповещения и просит на это деньги международных партнеров, сообщает hromadske.

В журналистском расследовании говорится, что удалось обнаружить письма нардепа Шахова о необходимости улучшить систему оповещения и связи его соратника и советника Николая Самбожука с Россией и подобным бизнесом там.

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НАБУ и САП подозревают Шахова в сокрытии имущества на общую сумму 88 млн грн в декларации. В частности, речь идет о 13 квартирах в центре Киева, восьми паркомест, коттеджах под Киевом и земельных участках общей площадью 115 га. Дело рассматривает Высший антикоррупционный суд. Уже более полугода Шахов на заседания не ходит, поэтому его объявили в розыск. Адвокат нардепа утверждает, что он лечится в Кыргызстане.

Из-за границы Шахов пытается внедрить новые системы оповещения. Редакция hromadske от двух источников получила его депутатские обращения к премьер-министру по этому поводу.

В одном парламентарий пишет, что за пять-семь лет планирует установить около 150 тысяч громкоговорителей различных моделей по всей Украине, и просит на это деньги международных партнеров. По его расчетам, только на 2023 год нужно 500 миллионов долларов. Такую сумму запросили у правительств западных стран. Шахов в своем обращении к Денису Шмыгалю пишет, что его инициативу по привлечению денег от иностранцев поддержало МИД Украины.

Фото: via hromadske

Народный депутат предлагает покупать продукцию западного производства компаний Telegrafia и Digitex, дистрибьютором последней в Украине является компания Укрзалізничавтоматика.

По заключению издания, Самбожук через определенных людей связан с Укрзализнычавтоматикой, интересы которой продвигает на рынке вместе с Шаховым.

В письме к премьеру Шахов заявляет, что новые системы оповещения нужны, потому что старые не справляются, а в Украине якобы отсутствуют отечественные производители. Хотя, как выяснило hromadske, как минимум две компании на рынке имеют полный цикл производства систем оповещения: НПП Электроприбор и НПП Озон-С.

Нардеп также предлагает внести изменения в приказ МВД, в котором прописаны технические требования для систем оповещения. Значительная часть дополнений от Шахова резонирует с характеристиками продукции компании, у которой покупает оборудование Укрзализнычавтоматика. Если такие требования будут приняты, это может привести к монополизации сферы систем оповещения.

Кроме того, hromadske обнаружило, что советник Шахова на общественных началах и секретарь в его депутатском объединении Николай Самбожук ранее имел бизнес в России, связанный с системами оповещения. Одна из его российских компаний — ООО Системы Техногенной Безопасности Мониторинга Чрезвычайных Ситуаций, которую ликвидировали в 2016 году, — занималась тем же, что и Укрзализнычавтоматика: внедряла и обеспечивала системы оповещения.

Фото: via hromadske

По данным Чесно, Николай Владимирович Самбожук, который родился 31 июля 1962 года в селе Красное на Тернопольщине, является заместителем директора украинского ООО Транспортные автоматизированные системы.

Редакция hromadske из двух независимых друг от друга источников получила выписку из реестра Российский паспорт, согласно которому человек с такими же паспортными данными в 2007 году получил два российских паспорта, а позже еще и заграничный. Основание получения паспорта, выданного Самбожуку 03.08.2007, — достижение 45-летнего возраста. На сегодняшний день эти паспорта, согласно реестру, уже недействительны.

В реестре Федеральной налоговой службы РФ также есть актуальный индивидуальный налоговый номер Самбожука. Кроме того, у человека с таким именем значится неуплаченный налог в России за пользование транспортом.

Сам Самбожук отрицал hromadske наличие у него и российского гражданства, и задолженности по транспортному налогу, а также свою причастность к российским компаниям.

Однако источники журналистов в правоохранительных органах утверждают, что 27 марта 2020 года Николай Самбожук летал из Борисполя во Франкфурт по российскому загранпаспорту, серия и номер которого совпадают с его загранпаспортом в системе Роспаспорт. В то время он уже был советником нардепа Шахова и секретарем депутатского объединения Довіра.

В Германии проживает сын Самбожука Никита, который вместе с отцом значится среди основателей российской общественной организации Центр содействия предотвращению и мониторингу чрезвычайных ситуаций.

Николай Самбожук также пользовался автомобилями с российской регистрацией. На одной из них 18 мая 2019 года Самбожук из пункта пересечения Новые Яриловичи выехал в Беларусь. Это была BMW 740Li xDRIVE, пишет hromadske.