В ОК Юг рассказали, как распознать иранские дроны Shahed-136

23 сентября, 19:13
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Предположительно, сбитый иранский беспилотник с маркировкой Герань-2 (фото от 13 сентября) (Фото:СтратКом ВСУ / Telegram)

Предположительно, сбитый иранский беспилотник с маркировкой Герань-2 (фото от 13 сентября) (Фото:СтратКом ВСУ / Telegram)

Руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщила подробности атаки российских оккупантов на Одессу и рассказала об особенностях иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

В эфире телемарафона в пятницу, 23 сентября, Гуменюк сказала, что в результате российского удара в Одессе погибла женщина и разрушено админздание в припортовой зоне, там тушат пожар. Взрывная волна повредила дома поблизости.

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«[Иранские] дроны действительно специфичные, у них невысокая полетная дальность — от земли. Они могут быть сбиты и стрелковым оружием, если кучно, но не очень легко обнаруживаются силами противовоздушной обороны. Тем не менее их слышно, их двигатель работает как звук мопеда или бензопилы. Для людей это должен быть знак… нужно осматриваться и прятаться в укрытие», — сообщила она.

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По словам Гуменюк, оккупанты начали часто использовать дроны-камикадзе иранского производства на юге Украины.

«Частота использования таких дронов по югу достаточно плотная. На прошлой неделе были применены и по Никополю два таких дрона, и по Очакову дважды проводилась такая атака. В Николаевской области за прошедшие сутки пять таких дронов летели и четыре были сбиты», — отметила спикер.

Гуменюк также сказала, что открытой информации об иранских дронах мало, но, предварительно, они могут нести от 27 до 40 кг тротилового эквивалента.

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Днем 23 сентября российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе с моря. Два вражеских дрона разрушили админздание в припортовой зоне, там начался пожар. Погиб гражданский. Один Shahed-136 — дрон иранского производства — силы ПВО сбили над морем.

Командование Воздушных Сил ВСУ позже сообщило в Facebook, что по состоянию на 18:30 защитники Украины сбили шесть дронов-камикадзе, а на юге — уничтожили штурмовик оккупантов Су-25. За прошедшие сутки защитники Украины уничтожили четыре иранских беспилотника Shahed-136.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Одесса Юг Украины Наталья Гуменюк Воздушные силы Дроны Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины ПВО Украины

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