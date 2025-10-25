Силы Днепра. Как небольшие катера бьют дроны россиян над Киевом и о чем мечтают их экипажи, когда выявляют вражеские БпЛА, — репортаж NV
ГЛАВНЫЙ КАЛИБР: По вражеским БпЛА экипаж катера стреляет преимущественно из двух пулеметов — крупнокалиберного Browning (слева) и многоствольного M-134 Миниган (справа) (Фото: Александр Медведев / NV)
NV вблизи увидел работу нескольких людей, для которых «нулем» стали не окопы на линии фронта, а большая река в большом тыловом городе.
Утренний Киев. Днепр тихо несет свои воды под мостами столицы. Но вокруг не только тишина, рыбаки и прогулочные катера: здесь дежурят боевые лодки речной флотилии, ставшей частью противовоздушной обороны столицы.
Они охотятся на российские шахеды, которые регулярно атакуют город.