Мы на 70% нейтрализовали угрозу от шахедов, до конца 2026-го прогнозируем 90% - представитель бригады NEMESIS Ярмак

По словам Александра Ярмака, количество шахедов, которые оккупанты применяли в 2025 году и применяли по состоянию на начало апреля 2026 года, выросло вдвое (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Об этом заявил командир роты 412-й отдельной бригады NEMESIS Сил беспилотных систем ВСУ Александр Ярмак во время 18-го ежегодного Киевского форума по безопасности на тему «Мрак или рассвет: есть ли свет впереди?»

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«Война изменилась и очень мощно перешла именно в воздушную сферу. С появлением шахидов мы увидели, что чрезвычайно трудно перехватить огромное количество дронов. У нас были дни, когда их количество достигало 1 тысяч дронов. Сейчас мы пришли к выводу, что на 70% нейтрализовали угрозу со стороны шахидов, и до конца года прогнозируем — 90−95%», — сказал он.

Кроме того, Ярмак посоветовал европейским партнерам использовать опыт Украины и строить соответствующую инфраструктуру и системы.

«Мы строим многослойную систему ПВО. Мы строим ее, распределяя цели и формируя эшелоны так, что чем ближе мы к границе и линии боевого столкновения, тем более дешевыми средствами мы пытаемся перехватить цели», — сказал он.

По словам Ярмака, количество шахедов, которые оккупанты применяли в 2025 году и применяли по состоянию на начало апреля 2026 года, выросло в два раза.

Киевский форум по безопасности (Kyiv Security Forum, KSF) — ежегодное международное мероприятие, основанное в 2007 году по инициативе Фонда «Открой Украину» (Open Ukraine) Арсения Яценюка. В этом году он проходит 23−24 апреля.

23 апреля заявила советница министра обороны Михаила Федорова Анна Гвоздяр заявилиа, что дроны модели P1-Sun украинской компании DefenceTech Skyfall перехватили более 3 тысяч российских дронов-камикадзе типа шахед в 2026 году.

19 апреля в Силах беспилотных систем ВСУ сообщили, что украинские бойцы впервые в мире сбили вражеский шахед дроном-перехватчиком, запущенным с надводной платформы. Кроме того, были опубликованы соответствующие кадры операции.

17 апреля украинская компания-производитель дронов Дикие Шершни заявила об установлении нового рекорда дальности управления дроном-перехватчиком Sting.

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До того, в марте 2026 года исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко в эфире Radio NV рассказал, что производство украинских дронов-перехватчиков вдвое-втрое превышает потребности Сил обороны.

«Именно по перехватчикам наши Силы безопасности и обороны Украины могут четко понимать, сколько им нужно в ближайший период, потому что мы понимаем способности изготовления таких решений, как шахед, нашим противником, и массированностью их атак в период последних лет. Мы это все изучаем, собираем, понимаем, сколько нам нужно», — отмечал Федирко в интервью Radio NV.