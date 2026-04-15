Пожар в Сумах после российского обстрела 15 апреля 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Сумской области)

Войска страны-агрессора России атаковали дронами промышленную зону в городе Сумы ночью в среду, 15 апреля, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, оккупанты нанесли три удара по одной локации, возникли пожары.

Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

В частности, россияне повторно ударили по промышленной зоне, когда там уже работали специалисты ГСЧС. Несмотря на постоянную угрозу с неба, все очаги горения удалось ликвидировать.

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Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

Через несколько часов враг нанес новый удар по той же локации. Спасатели повторно ликвидировали пожар.

Информация о пострадавших не поступала, добавили в ГСЧС.

Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

Ночью РФ атаковала Украину тремя баллистическими ракетами и 324 дронами, ПВО обезвредила 309 БпЛА.

В результате атаки в Запорожье погибла 74-летняя женщина, войска РФ нанесли удар по остановке, повреждены автостоянка, предприятие и близлежащие жилые дома.

Также РФ ударила по центру Днепра, повреждена девятиэтажная новостройка, возник пожар в админздании, три человека пострадали. В Одесской области под ударом РФ оказалась портовая инфраструктура.