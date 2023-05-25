Россия массированно атаковала Украину «шахедами»: в чем разница между дронами Shahed 136 и Shahed 131 25 мая, 09:08 Обломки иранского «шахеда», архивное фото (Фото:Полиция Киевской области)

В ночь на 25 мая Россия в очередной раз массированно атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed 136/131. Были сбиты все 36 из 36 запущенных в эту ночь иранских беспилотников, часть из них уничтожена на подлете к Киеву

NV напоминает об особенностях и характеристиках дронов Shahed-136/131, которыми Россия много месяцев пытается бить по украинским городам и целям в Украине.

Производитель дронов Shahed-136 и Shahed-131 — иранская компания Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA). Дроны разработаны для тактики роения (swarm) — то есть удары несколькими дронами по одной цели или несколькими волнами.

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Первое подтвержденное боевое использование таких дронов зафиксировано 25 декабря 2020 в Йемене.

Россия — единственная страна, кроме Ирана, на вооружении которой находятся Shahed-136, хотя ни одна из этих стран до сих пор официально не подтверждала их поставки в РФ. Россия использует такие дроны-камикадзе, выдавая их якобы за собственную разработку под названием Герань ½.

Длина Shahed-136 — 3,5 м, размах крыльев — 2,5 м, масса — около 200 кг, вес боевой части — около 40 кг. В Shahed-136 используется инерциальное наведение на цель.



Заявленная дальность полета таких дронов — 2000 км, максимальная скорость — до 200 км/ч, движение дрона обеспечивается бензиновым двигателем мощностью до 50 л.с.

Из-за относительно небольшой скорости и характерного звука и громкости двигателя эти дроны-камикадзе стали известны в Украине как «мопеды».



Инфографика: NV

Shahed-131 несколько меньше: он имеет массу 135 кг, размах крыльев — 2,2 м, вес боевой части — 15 кг. Диапазон действия Shahed-131 — до 900 км. Наведение Shahed-131 инерциальное или по GPS.

Корпус дрона сделан из углеродного волокна и укреплен внутренними металлическими опорами.



Как объяснял профильный портал Defence Express, Shahed-131 аналогичен по принципу действия дрону Shahed-136 и максимально унифицирован по всем основным составляющим, в первую очередь, электронике. Также идентичны компоновка и аэродинамическое решение.

В то же время было обнаружено, что блок управления полетом Shahed-131, вероятно, способен соединяться со спутниками Iridium и изменять траекторию полета во время полета. Кроме того, к GPS-наведению в дронах Shahed-131 добавлена система, которая предотвращает подмену сигналов GPS средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также на дроне установлена примитивная инерциальная система, позволяющая ему удерживать приблизительный курс и высоту, если спутниковая навигация заблокирована.

Инфографика: NV

Еще осенью 2022 года Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, по просьбе NV проанализировал недостатки иранских дронов. Он выразил сомнение, что Shahed-136 способны лететь на заявленное расстояние до 2 тыс. км. «Ведь в таком случае он должен быть значительно больше, значительно тяжелее, и двигатель у него должен быть не на 50 л. с. от мопеда. Иными словами, это был бы более серьезный аппарат. Поэтому в случае Shahed-136 речь идет о максимум нескольких сотнях километров полета», — подчеркивал Катков.

Он также объяснял, что поскольку дроны Shahed используют для наведения спутниковую навигацию, то полностью зависят от сигналов гражданского GPS, которые можно глушить.

«Второй аспект — общая надежность иранского дрона. Поскольку эта техника собирается из низкокачественных деталей, да и на них экономят, надежность будет низкой. Именно поэтому тактика использования БПЛА предполагает их применение в так называемом рое. То есть когда относительно низкая точность и относительно низкая надежность компенсируются массированным запуском. Иными словами, по одной цели запускается пять-шесть, а то и больше дронов-камикадзе из расчета, что какая-то часть выполнит свою задачу», — добавлял Катков.