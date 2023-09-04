Россияне получили новую партию дронов-камикадзе Shahed — Гуменюк

4 сентября, 20:57
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Спасатель тушит пожар в Одесской области (Фото:ГСЧС в Одесской области)

Спасатель тушит пожар в Одесской области (Фото:ГСЧС в Одесской области)

Российские оккупанты атаковали юг Украины в ночь с 3 на 4 сентября дронами-камикадзе Shahed из новой партии.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Эспрессо.

Гуменюк заявила, что оккупанты выбирают неслучайно даты атак, а планируют операции исходя из имеющихся сил и средств.

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«Мы видели, что перед атаками на Одесскую область произошла активизация грузовых воздушных перевозок с направлением Тегеран — Москва, что может свидетельствовать о прибытии дополнительной партии Shahed» , — подчеркнула она.

По словам спикера, россияне пытаются уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины с помощью дешевых средств.

«На обломках сбитых беспилотников мы видели, что это действительно следующая партия, отличающаяся маркировкой. Очевидно, что россияне экономят ракеты. Потому что этот запас пополнять не так просто и гораздо дороже», — подчеркнула она.

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В ночь на 4 сентября Россия снова массированно атаковала шахедами юг Украины. По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, являющейся членом НАТО.

Воздушные силы Украины сообщили, что ночью было сбито 23 из 32 шахедов, попадания зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. Россия снова целилась по инфраструктуре Измаильского района Одесской области, который граничит с Румынией.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Юг Украины Война России против Украины дроны-камикадзе Shahed-136 шахеды Shahed-131

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