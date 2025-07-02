Военный МВГ во время российской атаки на Харьковскую область 2 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Эксперт по РЭБ и авиации Анатолий Храпчинский рассказал NV, сможет ли Украина найти эффективное противоядие от вражеских шахедов и серьезно увеличить производство дронов-перехватчиков.

Враг способен атаковать Украину сотнями дронов в сутки: по данным Главного управления разведки, оккупанты могут запускать до 300 ударных беспилотников за одну ночь, а, учитывая дроны-имитаторы, максимальное количество целей иногда составляет до 500 единиц.

Реклама

При этом шахеты начали больше долетать до целей, констатировал Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации, в интервью NV. «Это проблема и высоты, на которой они летят, и есть вопрос с ракетами для ПВО. Есть большое количество вызовов, которые все понимают», — отметил он.

В то же время Федоров отметил, что сейчас происходит активная работа по перехватчикам, и «некоторые из них сделали невероятный прорыв».

Почему вражеские дроны становится все труднее поражать и какие разработки внедряет Украина, чтобы противодействовать вражеским дронам?

Об этом в интервью NV рассказал Анатолий Храпчинский, заместитель гендиректора компании Piranha Tech (разработчик и производитель средств РЭБ/РЭР) и бывший офицер Воздушных сил.