Ночная атака. «Шахеды» поразили три энергетических объекта на Днепропетровщине 11 февраля, 08:55 Ночью Шахеды поразили три энергообъекта в Днепропетровской области (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Во время российской атаки ночью 11 февраля вражеские беспилотники типа «Шахед» поразили три энергетических объекта в Днепропетровской области — есть существенные разрушения.



Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он отметил, что во время ночной атаки россияне целили по украинской критической инфраструктуре.

Так, «Шахеды» поразили два энергетических объекта в Криворожском районе и один — в Никопольском. В Криворожском — один и тот же объект атаковали дважды за сутки.

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"Повсюду существенные разрушения. Произошли пожары, которые пожарные уже погасили. На местах прилетов работают соответствующие службы — ликвидируют последствия атак. Люди не пострадали", - сообщили в ОВА.

В пятницу, 10 февраля, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине, выпустив, по данным Генштаба, 106 ракет разных типов. Перед этим ночью РФ атаковала Украину дронами-камикадзе.

Повторная массированная атака дронов произошла в ночь на субботу, 11 февраля. В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, много где была слышна работа ПВО.