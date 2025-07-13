Россия атаковала шахедами, в Днепре прогремел взрыв во время тревоги из-за угрозы баллистики — главное
Взрыв шахеда в небе над Киевом (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
12 июля Россия начала новую атаку шахедами на территорию Украины уже после обеда, в ряде областей объявлена воздушная тревога, также воздушную тревогу объявляли в Киеве.
05:10 Воздушные силы сообщают об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.
02:00 Отбой воздушной угрозы.
23:05 Шахеды на востоке Харьковской области летят на запад, шахеды на севере Донецкой области летят на юго-запад, сообщают Воздушные силы.
22:48 Объявлена воздушная тревога в Днепровском районе Днепропетровской области. Воздушные силы сообщили о пусках КАБов тактической авиацией россиян на Запорожскую область.
22:40 Объявлена воздушная тревога в Запорожской области (вместе с городом Запорожье). Воздушные силы сообщили, что россияне выпустили КАБы на Сумщину.
22:18 Воздушная тревога в Черниговской области отменена.
22:06 Отменена воздушная тревога во Львовской области.
21:54 Отменена воздушная тревога в Волынской области, объявлена воздушная тревога в Сумской, Черниговской и Донецкой областях. Воздушные силы сообщили, что вражеская тактическая авиация выпустила КАБы на востоке Харьковщины. Также сообщается, что на севере Сумщины появились шахеды, летящие на запад.
21:08 В Ровенской и Тернопольской областях отменена воздушная тревога.
21:01 Отменена воздушная тревога в Житомирской области.
20:48 Отменена воздушная тревога в Киевской области, объявлена воздушная тревога в Харьковской области (без Харькова). Воздушные силы сообщили, что БпЛА в Николаевском районе Львовской области летят на запад.
20:31 Объявлена воздушная тревога на Львовщине.
20:24 Отменена воздушная тревога в Хмельницкой обалсти.
20:07 Воздушная тревога в Запорожской области отменена.
20:02 Воздушные силы объявили отбой угрозы применения баллистики. В ряде областей воздушная тревога отменена, продолжается воздушная тревога в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской (без Киева) и Запорожской (вместе с городом Запорожье) областях.
19:45 Объявлена поветровая тревога в Тернопольской области.
19:34 За несколько минут до сообщения о взрыве глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в небе над областью сбили вражеский беспилотник.
19:30 В Днепре прогремел взрыв, сообщает Суспільне.
19:22 Объявлена воздушная тревога в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областях. Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистики с востока.
19:17 Воздушные силы обновили данные о шахэдах над Украиной:
- БпЛА в северной части Киевщины, курс западный;
- БпЛА в северной части Хмельницкой области, курс западный;
- БпЛА в северо-восточной части Житомирщины, курс западный.
19:14 Отменена воздушная тревога в Черниговской области.
В 14:57 Воздушные силы сообщили о группе российских беспилотников, летевшей на Сумы.
В 15:41 Воздушные силы заявили, что российские БпЛА находятся на севере Черниговщины в районе Новгород-Северского и на Сумщине в районе Дубовязовки.
В 16:05 Воздушные силы предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения в Синельниковском районе Днепропетровской области.
В 16:24 Воздушные силы написали, что на Черниговщине российские беспилотники двигались на юго-запад мимо Мену и Сновска, а в 16:38 предупредили об угрозе шахедов для Чернигова.
В 17:05 Воздушные силы сообщили, что шахэды с Черниговщины движутся на Киевщину, а в 17:26 — что они летят на запад севернее Киева.
С 17:25 до 18:45, кроме ряда областей, воздушная тревога была объявлена в Киеве.
В 18:02 Воздушные силы предупредили, что шахеды в северной и восточной частях Житомирщины движутся на запад, а также что шахеды летят в сторону Киева с северо-восточного направления.
В 18:03 стало также известно об активности российской тактической авиации на юго-восточном направлении.
В 18:52 Воздушные силы сообщили, что шахеды на севере Киевщины летят на запад, шахеды в северо-восточной части Ровенской области летят на запад, а шахеды в восточной части Кировоградщины летят на северо-восток.
По состоянию на 19:07 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Киевской (без Киева), Житомирской, Ровенской, Хмельницкой и Волынской областях.