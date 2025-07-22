Как работают дроны-перехватчики и что будут делать «уничтожители шахедов» Азова: TWZ о новейших идеях Украины против массированных атак РФ

Корпус Азов набирает «уничтожителей шахедов», а украинские производители беспилотников высчитывают оптимальные характеристики для дронов-перехватчиков, которые могли бы эффективно противодействовать шахедам. «Украина отчаянно работает над тем, чтобы справиться с нарастанием атак российских беспилотников Shahed-136, которые используют усовершенствованную тактику и возможности», — пишет профильный портал The War Zone .

В материале говорится о том, что Украина уже разработала несколько методов для выявления шахедов, «включая надежные системы аудиодетекции» и специальное приложение, однако сейчас Киев ищет новые методы противодействия растущей угрозе шахедов.

Среди таких новых методов — разработка дронов-перехватчиков. Как объясняет TWZ, их основой являются FPV-дроны с уникальными настройками и конфигурацией, а в течение последнего года Украина уже использовала перехватчики для противодействия российским разведывательным дронам. Особенностью FPV-перехватчиков является то, что такие дроны должны летать быстрее и выше, чем их стандартные FPV-аналоги, которые используются для поражения наземных целей.

The War Zone приводит данные украинского портала Counteroffensive.Pro, представители которого недавно пообщались с тремя производителями дронов из Украины. Те рассказали о характеристиках, которым должны соответствовать FPV-дроны для противодействия шахедам:

скорость более 200 км/ч ( тогда как обычныеFPV-дроны летают со скоростью до 120 км/ч);

способность подниматься на высоту до 6 км;

автономная система наведения в финальной фазе для уменьшения зависимости от оператора;

боевая часть весом от 600 до 1200 граммов.

«Чем больше цель, тем больше боеголовка нужна для более точной детонации. Ведь можно попасть в крыло, но его только оторвет, не уничтожив саму цель», — рассказала Counteroffensive.Pro Ольга Бегун, соучредитель и генеральный директор компании Anvarix, разработчика автономных систем наведения.

Дроны-перехватчики, как добавляет этот портал, «могут уничтожить шахед либо прямым попаданием, либо специальной боеголовкой, которая взрывается вблизи цели, создавая облако обломков». При этом FPV-дроны, предназначенные для перехвата шахедов, стоят лишь мизерную долю запуска ракет класса «земля-воздух», таких как перехватчики Patriot PAC-3, стоимость которых составляет почти 4 миллиона долларов за штуку. Украина также использует против шахедов ЗРК-комплексы NASAMS и ракеты ASRAAM [с британских пусковых установок Raven], стоимость которых также составляет сотни тысяч долларов за каждый перехватчик. Свою роль в борьбе с шахедами играют также другие ЗРК, пулеметы мобильных групп, украинские истребители и системы радиоэлектронной борьбы, напоминает TWZ.

Кроме новых усовершенствованных дронов-перехватчиков, Украине также нужно больше операторов для защиты от шахедов. В этом уже надеется помочь 1-й корпус Нацгвардии Азов, пишет TWZ. Портал напоминает, что 18 июля Азов открыл набор в свое антишахедное подразделение, которое является «частью общенациональных усилий в противодействии нарастанию атак России».

Подробнее об этих планах Азова порталу TWZ рассказал капитан Андрей «Хак» Данилюк, который возглавляет управление противовоздушной обороны 1-го корпуса Азов. «Наши потребности включают укомплектование нескольких батарей, специализированных команд технической поддержки, групп БПЛА и FPV перехвата, а также аналитического и вспомогательного персонала», — рассказал Данилюк.

По его словам, каждый структурный элемент подразделения будет состоять «из десятков профессиональных военнослужащих, которые вместе будут образовывать мощную боевую силу». «Это не краткосрочное усиление, а развитие системной способности стать ключевым компонентом в противодействии вражеским БПЛА на оперативно-тактическом уровне», — подчеркнул Данилюк.

По словам главы управления противовоздушной обороны Азова, такие силы «будут развернуты там, где они больше всего нужны — быстро, точно и независимо от фиксированных позиций». Относительно сроков развертывания новых «антишахедных» подразделений Азова, Данилюк отметил в комментарии TWZ: «Решение о начале операций будет принято после достижения подразделением необходимого уровня технической и тактической готовности в соответствии с реальными вызовами на передовой«.

В то же время он заверил, что тактические подходы работы такого подразделения будут формироваться с использованием асимметричной тактики и с учетом текущих угроз от российских беспилотников, «особенно масштабных ночных атак противника» . По словам Данилюка, Азов применяет нестандартные методы обнаружения целей и превентивные меры, «интегрируя традиционные средства ПВО с передовыми технологиями, включая автономные платформы и цифровые решения ».

Данилюк отказался привести примеры или подробности, ссылаясь на проблему операционной безопасности. Однако Азов подтвердил, что также включит дроны-перехватчики в свою программу борьбы с беспилотниками.

«Наша сила заключается в быстрой адаптации, координации с другими компонентами обороны и гибкости во внедрении решений, что позволит нам перехватывать угрозы до того, как они достигнут своих целей», — пояснил Андрей «Хак» Данилюк.

Согласно принципу работы украинских мобильных «антишахедных» групп, команды корпуса Азов также можно будет развернуть при необходимости там, где это необходимо.

«Нашим фокусом являются сектора, где наблюдается повышенная активность вражеских ударных БПЛА, в том числе и беспилотников типа Shahed, а также критически важные объекты инфраструктуры, которые требуют дополнительной защиты», — пояснил Данилюк. Он подчеркнул, что из соображений безопасности и операционной эффективности места дислокации и маршруты работы «антишахедных» подразделений Азова не разглашаются.

«Нашим основным принципом является мобильность — способность быстро переключаться между секторами в пределах нашей определенной зоны ответственности», — заверил он.

Как напоминает TWZ, Украина внедряет все эти новации на фоне резкого усиления Россией шахедных атак на украинские города. 9 июля был установлен антирекорд, когда Россия запустила по Украине 728 беспилотников, среди которых были и шахеды, а также семь крылатых ракет Искандер и шесть баллистических ракет Кинжал. Еще 426 шахедов и дронов-имитаторов было выпущено по Украине в ночь на 21 июля, сообщили Воздушные силы Украины.

Ситуацию для Украины ухудшает то, что Россия резко наращивает производство беспилотников, которые она производит. 20 июля российские СМИ опубликовали новое видео, на котором продемонстрирован завод в Татарстане, где собирают шахеды.

Хотя сначала Россия полагалась на Иран в поставках БПЛА Shahed, сейчас она производит собственные аналоги этих дронов-камикадзе со скоростью до 2000 единиц в месяц и планирует почти утроить это количество в будущем, напоминает The War Zone.