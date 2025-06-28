Ветеран войны и член команды адвокации оружия для Украины в США, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская рассказала в интервью Radio NV , как РФ будет совершенствовать шахемы и менять тактику, чтобы продолжать терроризировать города, какая новая угроза от РФ может оказаться еще страшнее и действительно ли огневые группы становятся неэффективными.

— Вы пишете в соцсетях, что враг будет развивать индустрию БпЛА в направлении максимально автономных дронов, с которыми будет сложнее бороться, чем с шахедами. Буквально несколько слов о производстве Россией шахедов? Это будет одна из основных угроз для нас, когда мы говорим о таком измерении и терроре населения?

Реклама

— В целом важно заметить, что в мире началась новая гонка вооружений, и она идет с акцентом на технологии.

Умные страны быстро учатся на российско-украинской войне, начинают вкладываться именно в производство роботизированных систем — не только воздушных, но и наземных, морских; [также в] средства радиоэлектронной борьбы и оружие, которое может подавлять роботизированные системы, например, электромагнитное оружие, лазерное оружие и так далее. [Это касается и] производства дронов на том же оптическом волокне.

Я недавно писала у себя в соцсетях, в Telegram-канале, в Facebook, что россияне не менее быстро учатся на собственных ошибках. Они, поняв, что Киев за три дня не получится, перестроились на игру в долгую, на войну ресурсов, на войну на истощение.