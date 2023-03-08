В Сумской области зафиксировали пролеты двух «шахедов», одного удалось сбить

8 марта, 10:21
Поделиться:
Украинский военный защищает небо от беспилотных летательных аппаратов (Фото:mvs.gov.ua)

Украинский военный защищает небо от беспилотных летательных аппаратов (Фото:mvs.gov.ua)

В Сумской области зафиксировали пролеты двоих «шахедов».

Об этом сообщила Сумская ОВА в среду, 8 марта в Telegram.

В ведомстве рассказали, что во вторник, 7 марта, около 22.00 силами обороны на севере Сумской области были зафиксированы пролеты двух враждебных БпЛА — «шахедов».

Видео дня

Один из них был сбит.

Читайте также:
Работа и 24 прилета. Как это — работать на электроподстанции, по которой россияне бьют чаще всего. Репортаж NV

В среду, 8 марта Генштаб сообщил, за прошедшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли ряд ударов по важным позициям российских оккупационных войск.

https://www.youtube.com/watch?v=ZMDcarGk3ng
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Сумская область Война России против Украины шахеды

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X