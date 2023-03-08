В Сумской области зафиксировали пролеты двух «шахедов», одного удалось сбить 8 марта, 10:21 Украинский военный защищает небо от беспилотных летательных аппаратов (Фото:mvs.gov.ua)

В Сумской области зафиксировали пролеты двоих «шахедов».

Об этом сообщила Сумская ОВА в среду, 8 марта в Telegram.

В ведомстве рассказали, что во вторник, 7 марта, около 22.00 силами обороны на севере Сумской области были зафиксированы пролеты двух враждебных БпЛА — «шахедов».

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Один из них был сбит.

В среду, 8 марта Генштаб сообщил, за прошедшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли ряд ударов по важным позициям российских оккупационных войск.