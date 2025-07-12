Массированный удар: российская армия ночью атаковала Украину 623 дронами и ракетами Х-101, ПВО обезвредила 602 цели

Люди прячутся в метро в Киеве во время массированного обстрела 12 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Войска страны-агрессора России в ночь на 12 июля атаковали Украину 623 средствами воздушного нападения. Противовоздушная оборона Украины обезвредила 602 цели, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Оккупанты атаковали Украину:

597 ударными дронами, 339 из которых — шахеды;

26 крылатых ракет Х-101;

По состоянию на 10:00 ПВО сбила 344 средства воздушного нападения противника:

319 вражеских БПЛА типа Shahed;

25 крылатых ракет Х-101.

Еще 258 дронов-имитаторов были локационно потеряны или подавлены средствами РЭБ.

В результате российского обстрела есть попадание ракеты и 20 шахедов в пяти локациях, падение обломков фиксируется в 19 местах.

Читайте также: В результате удара РФ повреждены три корпуса Львовской политехники

Ночью 12 июля взрывы раздавались во многих городах Украины, в частности — на западе. В Черновцах в результате атаки РФ двое погибших и 14 раненых, повреждены дома.

Во Львове повреждены десятки домов и промышленные объекты, шестеро раненых, среди них — 11-летний ребенок.

Также РФ атаковала Харьков, три человека пострадали. В Луцке в результате удара двумя ракетами и 35 дронами возник пожар в частном доме.