Массированный удар: российская армия ночью атаковала Украину 623 дронами и ракетами Х-101, ПВО обезвредила 602 цели
Люди прячутся в метро в Киеве во время массированного обстрела 12 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Stringer)
Войска страны-агрессора России в ночь на 12 июля атаковали Украину 623 средствами воздушного нападения. Противовоздушная оборона Украины обезвредила 602 цели, сообщили Воздушные силы ВСУ.
Оккупанты атаковали Украину:
- 597 ударными дронами, 339 из которых — шахеды;
- 26 крылатых ракет Х-101;
По состоянию на 10:00 ПВО сбила 344 средства воздушного нападения противника:
- 319 вражеских БПЛА типа Shahed;
- 25 крылатых ракет Х-101.
Еще 258 дронов-имитаторов были локационно потеряны или подавлены средствами РЭБ.
В результате российского обстрела есть попадание ракеты и 20 шахедов в пяти локациях, падение обломков фиксируется в 19 местах.
Ночью 12 июля взрывы раздавались во многих городах Украины, в частности — на западе. В Черновцах в результате атаки РФ двое погибших и 14 раненых, повреждены дома.
Во Львове повреждены десятки домов и промышленные объекты, шестеро раненых, среди них — 11-летний ребенок.
Также РФ атаковала Харьков, три человека пострадали. В Луцке в результате удара двумя ракетами и 35 дронами возник пожар в частном доме.