Эксперт по РЭБ и авиации Анатолий Храпчинский объяснил NV, как Украине создать систему борьбы с вражескими БпЛА и чего для этого не хватает — отдельных элементов или организации.

Украина начинает применять дроны-перехватчики для противодействия шахедам, рассказал в интервью NV эксперт по РЭБ и авиации Анатолий Храпчинский. По его словам, такие беспилотники значительно эффективнее, чем классические мобильные огневые группы с крупнокалиберным оружием и гораздо экономнее, чем истребители типа F-16, которые дороги в эксплуатации и требуют значительных ресурсов для каждого вылета.

В то же время Храпчинский отметил, что россияне адаптируются и работают над увеличением скорости шахедов, а в перспективе — над маневрами уклонения для преодоления простых средств перехвата.

Учитывая это авиаэксперт уверен, что ключ не в отдельном средстве, а в системном подходе.

«Нам нужна эшелонированная система противодействия, которая начинается с выявления. Речь идет не только о классических радарах, но и о сети пассивных сенсоров — звуковых, визуальных, тепловизионных, — отметил специалист, — Они должны не просто выявлять большое количество целей, а сопровождать их и передавать координаты в реальном времени — автоматизировано, не через радиосвязь от оператора к оператору, а в цифровом виде сразу к средству поражения».

Храпчинский отметил, что цель в небе должна быть классифицирована, и в зависимости от ее скорости, высоты и траектории, должно быть привлечено оптимальное средство перехвата: автоматизированная турель с Browning, дрон-перехватчик, ПЗРК или малый ЗРК с AIM-9/Р-73, или, в крайнем случае, F-16 для уничтожения потенциально опасного «заблудившегося» БПЛА. Средства должны работать в плотном сопровождении РЭБ, который подавляет каналы управления, телеметрии и ориентации дрона.

«Только такая интегрированная, автоматизированная, многоуровневая защита способна сделать логику использования шахедов неэффективной. Если мы реализуем такую систему, это будет не просто защита Украины, это будет новый стандарт воздушной безопасности, вроде „Железного купола“, который захочет получить каждая страна мира», — добавил эксперт.