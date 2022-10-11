Зенитчики сбили советскими ракетами 9 иранских дронов-камикадзе из 11 — Залужный 11 октября, 22:09 Главнокомандующий добавил, что именно Польша предоставила комплексы, из которых советскими ракетами украинцы сбивают иранские дроны (Фото:ГСЧС)

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что за двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 беспилотников иранского производства Shahed-136.

«За двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 БПЛА Shahed-136. Это результат качественной подготовки наших зенитчиков, проводимых польскими собратьями», — пишет Залужный в Telegram.

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Главнокомандующий добавил, что именно Польша предоставила комплексы, из которых советскими ракетами украинцы сбивают иранские дроны.

«Это реалии сегодняшней войны. Спасибо братьям-полякам», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed.

Инфографика: НВ

В течение 10−11 октября РФ нанесла массированные удары по Украине. Погибли 20 человек, более 100 пострадали.



Поражены объекты энергетики в разных городах. Враг применил ракеты и иранские беспилотники Shahed.



10 октября Противовоздушная оборона Украины уничтожила 25 российских ракет разных типов и девять беспилотников Shahed-136, а 11 октября уничтожены 20 крылатых ракет и 13 беспилотников Shahed.