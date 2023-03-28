«Тяжелая ночь». В Днепре Россия ударила Shahed по предприятию, там возник сильный пожар — фото
В Днепре вражеский Shahed попал по предприятию (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)
В ночь на вторник, 28 марта в Днепре в результате атаки дронов Shahed возник сильный пожар на предприятии.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«Тяжелая ночь. Враг атаковал Днепропетровщину дронами. Два беспилотники военные из воздушного командования Восток уничтожили. Еще один — попал по частному предприятию в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4 тыс. кв метров», — написал он.
По словам главы ОВА, пожар удалось потушить, на это у спасателей ушло несколько часов.
Пострадавших в результате атаки нет.
Поздним вечером в понедельник, 27 марта, Россия снова атаковала Украину и Киев дронами-камикадзе Shahed-136/131.
По данным столичных властей, в небе над Киевом выявили и уничтожили 12 вражеских Shahed.
Всего украинские защитники сбили 14 из 15 беспилотников, сообщил Генштаб.