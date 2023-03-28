«Тяжелая ночь». В Днепре Россия ударила Shahed по предприятию, там возник сильный пожар — фото

28 марта, 07:49
Поделиться:
В Днепре вражеский Shahed попал по предприятию (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

В Днепре вражеский Shahed попал по предприятию (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

В ночь на вторник, 28 марта в Днепре в результате атаки дронов Shahed возник сильный пожар на предприятии.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Тяжелая ночь. Враг атаковал Днепропетровщину дронами. Два беспилотники военные из воздушного командования Восток уничтожили. Еще один — попал по частному предприятию в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4 тыс. кв метров», — написал он.

Видео дня

t.me/dnipropetrovskaODA
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
t.me/dnipropetrovskaODA
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По словам главы ОВА, пожар удалось потушить, на это у спасателей ушло несколько часов.

Пострадавших в результате атаки нет.

Поздним вечером в понедельник, 27 марта, Россия снова атаковала Украину и Киев дронами-камикадзе Shahed-136/131.

По данным столичных властей, в небе над Киевом выявили и уничтожили 12 вражеских Shahed.

Всего украинские защитники сбили 14 из 15 беспилотников, сообщил Генштаб.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Город Днепр Дроны Война России против Украины Иранские беспилотники Shahed-136 Shahed-131

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X