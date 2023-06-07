В Сумской области шахед попал в частный дом, погибли два человека

7 июня, 10:18
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Разрушенный дом (Фото:https://t.me/ermaka2022)

Разрушенный дом (Фото:https://t.me/ermaka2022)

В Сумской области шахед попал в частный дом, двое погибших.

Об этом говорится в сообщении Сумской областной военной администрации в Telegram в среду, 7 июня.

В ведомстве рассказали, что в Юнаковской общине в результате попадания БПЛА типа Шахед произошел пожар и разрушение частного жилого дома.

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В результате атаки два гражданских лица погибли, один человек ранен и доставлен в больницу.

6 июня Сумская областная военная администрация сообщила, что российская армия за сутки обстреляла из различных видов оружия восемь громад.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Сумская область Война России против Украины шахеды

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