Ночная атака дронов Shahed: власти Полтавской области рассказали о последствиях
Появились первые данные о последствиях ночной атаки дронов Shahed на Полтавскую область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на среду, 1 марта, российские оккупационные войска атаковали иранскими дронами Кременчугский район Полтавской области. Обломки сбитых Shahed упали на объект инфраструктуры и частную дачу.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
В результате падения обломков сгорел дачный дом и пострадал инфраструктурный объект. Пострадавших нет.
В ночь на 1 марта российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами. Взрывы раздались в Кременчуге Полтавской области.
Силы ПВО сбили четыре дрона Shahed во время ночной атаки.