Ночная атака дронов Shahed: власти Полтавской области рассказали о последствиях

1 марта, 13:07
Поделиться:
Появились первые данные о последствиях ночной атаки дронов Shahed на Полтавскую область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Появились первые данные о последствиях ночной атаки дронов Shahed на Полтавскую область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на среду, 1 марта, российские оккупационные войска атаковали иранскими дронами Кременчугский район Полтавской области. Обломки сбитых Shahed упали на объект инфраструктуры и частную дачу.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

В результате падения обломков сгорел дачный дом и пострадал инфраструктурный объект. Пострадавших нет.

В ночь на 1 марта российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами. Взрывы раздались в Кременчуге Полтавской области.

Видео дня

Силы ПВО сбили четыре дрона Shahed во время ночной атаки.

Эффективность ПВО Украины
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Полтавская область Кременчуг Дроны Война России против Украины Иранские беспилотники Shahed-136 Shahed-131

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X