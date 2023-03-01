Ночная атака дронов Shahed: власти Полтавской области рассказали о последствиях 1 марта, 13:07 Появились первые данные о последствиях ночной атаки дронов Shahed на Полтавскую область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на среду, 1 марта, российские оккупационные войска атаковали иранскими дронами Кременчугский район Полтавской области. Обломки сбитых Shahed упали на объект инфраструктуры и частную дачу.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

В результате падения обломков сгорел дачный дом и пострадал инфраструктурный объект. Пострадавших нет.

В ночь на 1 марта российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами. Взрывы раздались в Кременчуге Полтавской области.

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Силы ПВО сбили четыре дрона Shahed во время ночной атаки.

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