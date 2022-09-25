Что за птица. Военный эксперт — о характеристиках иранского дрона Shahed-136, которым вооружился враг, и средствах противодействия ему 25 сентября, 09:32 Эксклюзив НВ По мнению Олега Каткова, Россия могла закупить у Ирана до 1000 дронов Shahed-136 (Фото:DR)

Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, разбирает сильные и слабые стороны иранского дрона Shahed-136, который недавно взяла на вооружение армия оккупанта, и объясняет, как его эффективно уничтожать

Российская армия начала все интенсивнее применять иранские дроны Shahed-136 в войне против Украины. Первый такой беспилотник был сбит Вооруженными Силами Украины еще 12 сентября вблизи Купянска на Харьковщине, а за последнюю неделю агрессор все чаще использует эти летательные аппараты — их замечали в небе Днепропетровской и Николаевской областей. А 23 сентября атаковали Одессу сразу тремя иранскими дронами. Несмотря на то, что один из них был сбит ВСУ, два других нанесли удар по городскому админзданию, в результате чего погиб житель Одессы, еще один получил ранения.

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За это время силы противовоздушной обороны ВСУ уничтожили около полутора десятка иранских дронов, причем известно, что российская армия использует для них название Герань-2.

НВ обратился за комментарием к главному редактору военного портала Defense Express Олегу Каткову, чтобы выяснить, насколько опасно применение этих дронов российской армией.

— Расскажите, что это за беспилотник?

— Это не совсем беспилотник в традиционном смысле этого слова. Конечно, это беспилотный летательный аппарат (БПЛА), но он относится к классу баражирующих боеприпасов, или как их еще называют дроны-камикадзе. Этот БПЛА ничего не разведывает, не возвращается к месту старта, он одноразовый и предназначен для поражения наземных целей.

Судя по внешнему виду Shahed-136, что можно увидеть на доступных видео- и фотоматериалах, в частности из Ирана, то на этом дроне не видно ни одной видеокамеры или какого-либо другого сенсора. Учитывая это, можно предположить, что его единственный источник наведения — это спутниковая навигация. То есть он наводится исключительно на стационарные объекты по координатам, которые получает со спутниковых систем навигации, таких как GPS или ГЛОНАСС. А учитывая, что Иран находится под санкциями и, очевидно, не имеет доступа к западным комплектующим с условным военным GPS, то использует обычный гражданский сенсор GPS, который можно приобрести на AliExpress. В конце концов, с высокой долей вероятности иранский дрон собран из электронных компонентов, которые есть в свободной продаже. Даже двигатель к Shahed-136 доступен на AliExpress. Это все я говорю, чтобы вы понимали, что это не какое-то супероружие.

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