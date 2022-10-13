Shahed-136 сбиваются крупнокалиберными пулеметами — Ким 13 октября, 20:01 Фрагменты сбитого дрона Shahed-136 в Харькове, 6 октября (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью Радио НВ рассказал, что иранские дроны Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города, можно сбивать крупнокалиберными пулеметами.



«У нас есть по меньшей мере три успешных кейса, когда это было сбито дополнительными средствами из крупнокалиберного стрелкового оружия. Раскрывать вообще ничего не будем, но это работает. Вообще мне доказывали, что эти Shahed-136 – это изначально были тренировочные цели для Шилок. Это означает, что они сбиваются Шилкой, сбиваются крупнокалиберными пулеметами, стрелковыми. Можно работать по ним», - рассказал Ким Радио НВ.



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В сентябре представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал, что Shahed-136 — это малозаметная радиолокационно, относительно небольшая воздушная цель, которая в основном летит на низкой высоте и ее можно сбивать разными средствами ПВО и даже стрелковым оружием.



Но лучше для этого подходят зенитные пушки или, например, такие средства ПВО, как украинская зенитная самоходная установка Шилка или немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard.

Кроме того, обезвредить такой дрон можно с помощью радиоэлектронной борьбы.



Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.



В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.



А Украина из-за поставок оружия России лишила аккредитации посла Ирана.