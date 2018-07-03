Шаг до университета. Как упростится процедура поступления в вуз в этом году

С 12 июля через электронный кабинет абитуриента можно будет подавать заявления на поступление в вузы

В Украине стартовал первый этап поступления абитуриентов в высшие учебные заведения. С понедельника выпускники должны зарегистрировать личный цифровой кабинет на специальном сайте Министерства образования и науки Украины. В нем, кроме личных данных, абитуриентам надо будет ввести данные сертификата независимого тестирования и школьного аттестата. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Как зарегистрировать электронный кабинет абитуриента

Для регистрации электронного кабинета абитуриента нужно перейти на сайт ez.osvitavsim.org.ua.

За весь период регистрации абитуриенты смогут подать 7 заявлений в разные вузы

На нем указать следующую информацию: адрес электронной почты, будет логином для входа в кабинет, пароль, данные сертификата ВНО, а именно номер из семи цифр, пин-код и дату получения, данные аттестата о полном общем среднем образовании и его средний балл.

Последний выпускник должен будет рассчитать самостоятельно. Он исчисляется 12-балльной шкале с округлением до десятых частей. Для помощи на сайте доступен калькулятор. Регистрировать кабинеты и заполнять заявления должны поступающие на бакалавра, магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления, а также на младшего специалиста на базе 11 классов. Зарегистрироваться можно будет до 25 июля, а с 12 июля через кабинет уже можно будет подавать заявления на поступление в вузы.

Подсчет среднего балла

С этого года регистрация электронного кабинета абитуриента обязательно для всех, кто хочет поступить в высшие учебные заведения, сообщил генеральный директор директората высшего образования Министерства образования и науки Украины Олег Шаров. За весь период регистрации абитуриенты смогут подать 7 заявлений в разные вузы.

Средний балл аттестата выпускник должен рассчитать самостоятельно

Также они могут выбирать 4 специальности, которые хотят освоить, добавил Шаров. Нынешняя система измерения среднего балла была усовершенствована.

Как пояснил эксперт по реформе образования реанимационного пакета реформ Владимир Бахрушин, такая система должна упростить подачу документов абитуриента в вуз, а вступительным комиссиям - проверку документов. Также это может помочь уменьшить влияние аттестационных комиссий на вступление абитуриентов, подчеркнул эксперт.

Напомню, что ранее экспертная комиссия Украинского центра оценивания качества образования снизила проходной порог для теста внешнего независимого оценивания. Эта норма коснулась таких дисциплин, как математика, украинский язык, иностранные языки и биология.

Напомним, что Министерство образования обнародовали видеоинструкцию и подробное описание регистрации электронных кабинетов.