В шаге от шагов. Почему старинная украинская мелкая монета стала трендом TikTok и что нужно, чтобы она заменила копейку

NV разобрал, как молодежь открыла для себя историю маленьких «шагов» и при чем здесь «деколонизация», «десоветизация», Верховная Рада и Нацбанк Украины.

«Что думаете о возвращении монеты шаг?» — этот вопрос и ответы на него за несколько дней набрали миллионы просмотров в TikTok и стал новым трендом среди украинской молодежи. То, что началось как образовательный проект о забытой исторической монете, запущенный творческим объединением МУР и инициативой @shah_ukra, превратилось в масштабный культурный феномен. Блогеры с миллионными аудиториями, музыканты и художники подхватили тему «шагов» — разменной монеты времен УНР, которую теперь Нацбанк предлагает вернуть вместо советских копеек.

Проект популяризации исторической монеты, за три дня охватил более миллиона зрителей, отмечает: «Для образовательного контента вообще тренд есть».

По словам Александра Хоменко, основателя МУР и автора мюзиклов «Ты [Романтика]» и «Ребелия [1991]», реакция аудитории оказалась неожиданной. «Обычно любые изменения от государства, любые инициативы мало кто поддерживает. А когда мы выложили эту историю о шаге, прям куча людей такие: может давайте петицию сделаем», — рассказал он NV.