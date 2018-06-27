Сезонная работа в Украине: какие вакансии предлагают и сколько платят

В Украине растет спрос на сезонную работу, рассказала Радио НВ hr-эксперт сайта Rabota.ua Татьяна Пашкина. Видов работ, на которые нужны сезонные работники - более семисот. Детальнее об этом - в сюжете.

Какие вакансии предлагают

Устроиться на сезонную работу можно без опыта. Предложения для работников - по всей Украине. Ищут персонал для дома, в гостиницы, на стройки и производства. В городах-миллионниках сезонных работников ожидают на летних площадках ресторанов, в магазинах, которые продают овощи, мороженое или сувениры. Вожатых и аниматоров нанимают в курортных городах. Туда также нужны бармены, повара, видеооператоры, матросы-спасатели.

В этом году на украинском рынке сезонных работ появились и новые вакансии - бич-бой (а именно - работник пляжа) и озеленитель. Это свидетельствует о том, что отдых на юге Украины становится более цивильным.

Зарплата

В этом году некоторые работодатели предлагают и особую схему оплаты. Часть средств наемный работник получит только после завершения сезона.

"Чтобы человек не приехал и не убежал куда-то, в вакансии пишут: "Заработная плата - 70%. А 30% - после окончания сезона". Бывает, что человек приезжает и видит, что условия не те, которые му понравились в вакансии, и переходит к конкурентам", - рассказала Пашкина.

При трудоустройстве работодатели предлагают работникам проживание и питание за их счет, добавила Пашкина. Это дополнительный способ поощрить работников, если за работу предлагают сравнительно небольшую оплату. Такие предложения можно найти в курортных зонах - Кирилловке, Бердянске, Заливе.

Меньше требований предъявляют уборщицам и горничным

Требования работодателей к кандидатам также зависят от вакансии. Меньше требований предъявляют уборщицам и горничным. Спасателей ищут в соответствии с физическими критериями с опытом работы. На должность администратора часто важны возраст и внешность. Для общепита в основном требуют только медицинскую книжку. Пол и возраст значения не имеют, отметила hr-эксперт. Работодатели в этом году более охотно берут студентов на стажировку. Некоторые компании предлагают оплату. Заработать на стажировке в международной компании можно 15 тыс. гривен.

В курортных зонах работодатели в основном рассчитываются за день работы. Возле моря летом заработки растут. Об этом рассказала Радио НВ специалист экспертно-аналитического центра HeadHunter Украина Екатерина Криворученко. В среднем можно заработать от 300 до 500 гривен в день. Оплата зависит от компании и уровня специалиста. Официантам платят немного меньше, чем поварам. Но зарабатывать можно больше, если заведение посещают постоянные клиенты. На продаже сезонных товаров - воды, мороженого, сувениров можно зарабатывать от 150 гривен в день.

Рассказала Криворученко и о сезонных заработках в агросекторе и на строительстве:

"Если мы говорим об агросекторе, то там зарплата идет начиная от 7-9 тысяч гривен в месяц. А может быть и больше, если это сезон. Есть и проекты, которые касаются строительной сферы. Если это ремонтные работы, то можно говорить о 6 -10 тыс. гривен, иногда даже 12 тыс. гривен в месяц и больше".

Нарушение закона

Сезонная занятость - преимущественно "серая" и не учитывается работодателями. Несмотря на то, что даже на краткосрочный период нужно заключать договор с работником. Об этом заявил в комментарии НВ заместитель председателя конфедерации свободных профсоюзов Украины Петр Тулей. А предложение оплатить треть средств после окончания сезонных работ - незаконно.

"Закон един для всех: как сезонных, так и не сезонных работников. Заработная плата должна выплачиваться по закону дважды в месяц... Но люди вынуждены идти на работы, где нарушают закон, из-за низкого уровня жизни", - сказал Тулей.

На сезонные работы украинцы выезжают также за границу, рассказал Тулей. В Польше за лето зарабатывают примерно тысячу евро в месяц. Но такие заработки можно получить за нелегкую физическую работу и ненормированный рабочий день.

Добавим, что согласно данным Госста в конце прошлого года в Украине было зарегистрировано 350 тыс. безработных.