Выдвижение Тимошенко, депутат-трансгендер и запрещенная литература. Лучшее за неделю по версии главреда NV.ua 27 января, 18:54 1169 Цей матеріал також доступний українською Самые интересные материалы недели по версии главреда NV.ua Юлии МакГаффи

Привет, я Юлия МакГаффи, главред сайта NV.ua, и это моя рассылка Опинион Дилер, в которой я рассказываю о самых интересных, по моему мнению, материалах, которые вышли на сайте за минувшую неделю - моя персональная версия того, что не стоит пропускать.

Среди прочего уходящая неделя принесла очень много снега на дорогах, очень много новостей о Зеленском (поэтому ниже о нем - ни слова) и приговор в 13 лет тюрьмы беглому президенту Виктору Януковичу на фоне пока что приближенных к нулевым шансов экстрадировать его из РФ в Украину. После нелирического вступления можно перейти к традиционной подборке самых интересных материалов недели.

Как выдвигали Тимошенко

Иван Верстюк не только автор многочисленных расследований о политиках и бизнесменах, которые выходят в журнале Новое Время, но и замечательный репортер. В минувший вторник Иван провел день вместе с делегатами съезда Батькивщины, на котором Юлию Тимошенко выдвинули в президенты. О том, как это было, читайте в его репортаже с эффектом присутствия.



День "Ч" для великого комбинатора

На минувшей неделе в рассылке я прислала вам целую россыпь новостей о расследовании НВ по Игорю Коломойскому, его бизнесу в США и причинах, по которым его деятельностью заинтересовалась ФБР. Ну а на этой неделе мы - как и обещали - опубликовали в открытом доступе полный текст расследования.



Донецк и Луганск прямо сейчас

Известный журналист и блогер Денис Казанский пришел на эфир Радио НВ в гости к Юрию Мацарскому, чтобы рассказать, что происходит сейчас на неподконтрольных территориях. Мы сделали сжатый пересказ часового эфира, выбрав самое важное и интересное.

Профессия - смерть

Репортер Радио НВ Ирина Лопатина поговорила с людьми, для которых ежедневно сталкиваться с умершими - профессиональная обязанность, об особенностях которой чаще всего известно их коллегам и самым близким людям. Большой репортаж Иры приоткрывает завесу неизвестности над работой судмедэксперта, паталогоанатома, работника крематория, бальзаматора и владелицы студии ритуальных услуг. Материал не страшный - он страшно интересный.



Ху из Хуан Гуайдо

35-летний инженер-оппозиционер Хуан Гуайдо стал спикером парламента и бросил вызов президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, закоренелому популисту, который быстро и уверенно привел страну к инфляции, дефициту всего и бедности. Кто такой Хуан Гуайдо и почему именно он возглавил протестное движение в обнищавшей за последние годы стране - в материале Инны Семеновой, которая помогала разбираться, что и почему происходит сейчас в этой латиноамериканской стране.

Депутат-трансгендер

Пожалуй, самая консервативная из 16 земель Германии - Бавария - записала на свой счет неожиданный рекорд. Именно в здешнем парламенте появился первый во всей стране действующий политик-трансгендер: 41-летний депутат Маркус Ганзерер заявил, что отныне он просит считать себя женщиной по имени Тесса и 23 января пришел на первое в этом году заседание баварского ландтага в женском образе. Рассказываем об истории Маркуса-Тессы Ганзерер и о том, почему она стала "практическим тестом на толерантность" для немецкого общества.



Запрещенная литература

Наш книжный обозреватель, писатель Игорь Бондарь-Терещенко, сделал обзор книг, в том числе и украинских авторов, которые в разное время, в разных странах и по разным причинам запрещали, хотели запретить или отказывались печатать и переиздавать.

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