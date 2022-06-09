В Европе находится около 4,8 миллиона беженцев из Украины — ООН 9 июня, 17:44 Цей матеріал також доступний українською Украинские беженцы из Мариуполя садятся в автобус, направляющийся в Польшу (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Согласно анализу Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сейчас в европейских странах находится около 4,8 млн беженцев из Украины.

Об этом свидетельствуют обновленные данные ООН.



По данным УВКБ ООН в Женеве, с начала агрессивной войны России зафиксировали около 7,3 миллионов пересечений границы Украины для выезда за границу.

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Статистика также показывает 2,3 миллиона пересечений границы в обратном направлении, то есть из-за границы в Украину, не исключено, что этот показатель зафиксировал людей, которые ездили туда и обратно несколько раз.

В общей сложности 3,2 миллиона украинцев в Европе зарегистрировались в программе временной защиты или в подобных национальных программах защиты.

По данным УВКБ ООН, большинство украинских беженцев проживают в соседней Польше: более 1,15 млн человек. По оценкам, с февраля из Украины в Россию сбежали 1,1 млн человек.

Третьей по величине принимающей страной является Германия с 780 тысячами беженцев, за ней следуют Чехия, Италия и Испания.

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