Сейчас Украине требуется до 25 лет, чтобы снизить уровень коррупции до показателя стран ЕС - директор TI Украина Вчера, 18:31 342 Цей матеріал також доступний українською Transparency International Ukraine via Facebook Андрей Боровик Transparency International Ukraine via Facebook

Сегодняшний темп борьбы с коррупцией в Украине позволит стране снизить ее уровень до показателя государств-членов Евросоюза только через 20-25 лет.

Об этом в интервью Радио НВ заявил исполнительный директор Transparency International Украина Андрей Боровик.

"За 5 лет мы получили +7 баллов [в глобальном рейтинге Индекс восприятия коррупции, - Ред.]. Много ли это, или мало? Давайте просто сравним наши 32 балла со средним [баллом] в странах Евросоюза: средний показатель по странам Евросоюза - 66 баллов. То есть мы в два раза отстаем; если мы останемся с таким же темпом, который мы в последние пять лет имеем, это минимум 20-25 лет, чтобы нам догнать средний показатель Евросоюза", - сообщил он.

Напомним, 29 января международная антикоррупционная организация Transparency International обнародовала результаты исследования Индекс восприятия коррупции-2018.

Украина поднялась в рейтинге на 10 пунктов, получив 32 балла из 100 возможных, и заняла 120 место среди 180 стран мира.