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"Сейчас он сидит в тюрьме в Германии". Кремлевский пропагандист Киселев сообщил, что его племянник воевал за террористов "ДНР"

Сегодня, 10:33
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Скриншот видео вДудь / YouTube

Пропагандист Дмитрий Киселев

Главный кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев сообщил, что его племянник Сергей воевал на стороне боевиков так называемой "ДНР".

Об этом он рассказал в интервью российскому журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю.

По словам Киселева, мотивацией его племянника стало то, что "он русский". На оккупированной части Донбасса его родственник занял место убитого "командира взвода" террористов.

"Сейчас он сидит в тюрьме - Сережа - в Германии. Потому что он после этого ушел в монастырь, постригся в монахи на фоне [этого]. И потом поехал куда-то в Болгарию по монашеским делам, оттуда... Болгары его арестовали и отправили в Германию, и он сейчас сидит в тюрьме по плохой очень статье - терроризм, оружие и так далее", - сказал кремлевский пропагандист.

На вопрос о том, поддержал бы Киселев возможное решение своих сыновей об участии в военных действиях на стороне террористов "ДНР", тот заявил, что "поддержал бы".

Дмитрий Киселев - российский пропагандист, являющийся одним из основных ретрансляторов повестки Кремля. В своей программе Вести недели на федеральном канале Россия-1 прибегает к прямой лжи, разжиганию ненависти по отношению к украинцам и манипуляциям.

Теги:   Терроризм ДНР Пропагандист Дмитрий Киселев

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