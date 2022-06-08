«Идет война правды и лжи, война за право называть вещи своими именами». Выступление главреда УП Севгиль Мусаевой на саммите Time100

8 июня, 21:28
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Мусаева вошла в сотню самых влиятельных людей планеты в 2022 году по версии Time (Фото:Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva / Facebook)

Мусаева вошла в сотню самых влиятельных людей планеты в 2022 году по версии Time (Фото:Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva / Facebook)

В мае главного редактора Украинской Правды Севгиль Мусаеву (вместе с президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным) включили в число 100 самых влиятельных людей планеты в 2022 году по версии журнала Time. На специальном ивенте Time100 в Нью-Йорке она дала свой ответ на наиболее часто звучащие вопросы — что собой представляет нынешняя война украинцев против российского агрессора.

Приводим полный текст выступления Мусаевой на саммите.

***

На дворе 2000 год. Мне 13 лет. Я расту в украинском Крыму и мечтаю стать журналистом.

В медийном пространстве Украины того времени — тотальная цензура. 31-летний украинский журналист Георгий Гонгадзе, один из немногих, кто осмеливается критиковать власти, в черных списках на трудоустройство на телевидении.

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Поэтому в апреле 2000-го он с коллегой решает создать интернет-издание и называет его Украинская правда.

«Давать старым понятиям новые значения», — так объясняет Георгий этот нейминг.

Дело в том, что советская газета Правда десятилетиями была главным рупором официальной пропаганды. В оруэлловском смысле слова: правда — это ложь, мир — это война, рабство — это свобода.

Издание Гонгадзе должно было вернуть словам их не искривленные пропагандой значения.

Шесть месяцев спустя журналиста убивают. Дело Гонгадзе приводит к обвинениям в сторону властей и акциям протеста, которые в 2004 году заканчиваются Оранжевой революцией.

Украина становится на демократический путь своего развития, где свобода слова — одна из базовых ценностей.

История Гонгадзе отпечатывается в моем сердце. Слово — оружие. И правда — оружие.

В 2014 году судьба сведет нас — меня и Украинскую правду, издание, основанное Гонгадзе, в котором я сегодня работаю главным редактором.

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Мы встретимся в страшное время — через несколько месяцев после Революции Достоинства, оккупации Крыма Россией, начала войны на востоке. В то же время Украина пытается делать реформы, бороться с коррупцией. Демократия в Украине победила, но она хрупкая. Вызовов слишком много.

Окажется, что все эти страшные события были лишь подготовкой к самому главному сражению за право нашей страны на существование, которое началось для нас утром 24 февраля 2022 года.

Меня часто спрашивают, за что сегодня война в Украине. И у меня есть три ответа на этот вопрос.

  • Это война за будущее мира, за его способность объединиться ради своего будущего.
  • Это война за независимость, потому что Украина борется за право на существование.
  • Но для меня как для журналиста это также война правды и лжи. Война за право называть вещи своими именами.

Именно благодаря журналистам мир увидел правду о Буче, Бородянке, Ирпене. Сотни мирных жителей, расстрелянные российскими военными.

Кремль продолжает обвинять Запад и Украину, утверждая, что все эти фотографии — фейки. Но мы знаем правду.

Потому что в Буче россияне убили отца моего коллеги, 70-летнего безоружного мужчину. А в Ирпене расстреляли моего одногруппника из Гарварда, журналиста Брента Рено, приехавшего туда снимать фильм об украинских беженцах для TIME Studios.

Журналисты на войне в Украине сталкиваются с невероятными вызовами, базовый из которых — просто выжить, рассказывая миру правду. За три месяца в Украине погибли 32 журналиста, из них девять — при исполнении профессиональных обязанностей.

Другой вызов — не навредить. И это вопросы, которые ты задаешь себе каждый день. Ибо стоимость ошибки буквально измеряется человеческой жизнью.

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Пару недель назад я договорилась об интервью с жертвой сексуального насилия со стороны российского военного. Мы говорили долго, но потом она попросила не публиковать этот рассказ. Зато попросила помочь с лекарствами для медицинского аборта. И как человек я должна ей помочь. А как журналист должна отказаться от публикации интервью с ней.

Такая вот диалектика: иногда высшая правда в том, чтобы промолчать.

А иногда наоборот — важно не молчать.

В дни самых ожесточенных боев под Киевом Украинская правда публиковала данные о воюющих в Украине российских солдатах. В то время, когда эти самые военнослужащие находились в нескольких километрах от наших родителей и близких.

Было ли это опасно? Да. Было ли это важно? Безусловно.

Когда ты работаешь журналистом на войне, ты ежедневно сталкиваешься с горем, смертями. Война пытается расчеловечить нас, потому что она всегда о больших числах.

Но именно в таких условиях ты еще больше ценишь возможность донести правду, рассказать историю погибшего, потерявшего родственников или чудом спасшегося. И эта история никогда не будет сухой статистикой жертв войны в Украине.

Это придает нам силы работать. Невзирая на сирены воздушной тревоги каждый день, на весь ужас войны, в котором моя страна живет уже четвертый месяц.

В марте журнал Time вышел с обложкой Жизнь победит смерть, а свет тьму — на фоне флага Украины.

Я бы хотела добавить одно предложение.

«Жизнь победит смерть, свет — тьму, а Украинская правда обязательно победит ложь. Какой бы сложной эта борьба ни была».

Редактор: Николай Поддубный

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Теги:   Свобода слова Украинская правда Севгиль Мусаева Пресса Time Война в Украине Война России против Украины

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