«Идет война правды и лжи, война за право называть вещи своими именами». Выступление главреда УП Севгиль Мусаевой на саммите Time100
Мусаева вошла в сотню самых влиятельных людей планеты в 2022 году по версии Time (Фото:Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva / Facebook)
В мае главного редактора Украинской Правды Севгиль Мусаеву (вместе с президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным) включили в число 100 самых влиятельных людей планеты в 2022 году по версии журнала Time. На специальном ивенте Time100 в Нью-Йорке она дала свой ответ на наиболее часто звучащие вопросы — что собой представляет нынешняя война украинцев против российского агрессора.
Приводим полный текст выступления Мусаевой на саммите.
***
На дворе 2000 год. Мне 13 лет. Я расту в украинском Крыму и мечтаю стать журналистом.
В медийном пространстве Украины того времени — тотальная цензура. 31-летний украинский журналист Георгий Гонгадзе, один из немногих, кто осмеливается критиковать власти, в черных списках на трудоустройство на телевидении.
Поэтому в апреле 2000-го он с коллегой решает создать интернет-издание и называет его Украинская правда.
«Давать старым понятиям новые значения», — так объясняет Георгий этот нейминг.
Дело в том, что советская газета Правда десятилетиями была главным рупором официальной пропаганды. В оруэлловском смысле слова: правда — это ложь, мир — это война, рабство — это свобода.
Издание Гонгадзе должно было вернуть словам их не искривленные пропагандой значения.
Шесть месяцев спустя журналиста убивают. Дело Гонгадзе приводит к обвинениям в сторону властей и акциям протеста, которые в 2004 году заканчиваются Оранжевой революцией.
Украина становится на демократический путь своего развития, где свобода слова — одна из базовых ценностей.
История Гонгадзе отпечатывается в моем сердце. Слово — оружие. И правда — оружие.
В 2014 году судьба сведет нас — меня и Украинскую правду, издание, основанное Гонгадзе, в котором я сегодня работаю главным редактором.
Мы встретимся в страшное время — через несколько месяцев после Революции Достоинства, оккупации Крыма Россией, начала войны на востоке. В то же время Украина пытается делать реформы, бороться с коррупцией. Демократия в Украине победила, но она хрупкая. Вызовов слишком много.
Окажется, что все эти страшные события были лишь подготовкой к самому главному сражению за право нашей страны на существование, которое началось для нас утром 24 февраля 2022 года.
Меня часто спрашивают, за что сегодня война в Украине. И у меня есть три ответа на этот вопрос.
- Это война за будущее мира, за его способность объединиться ради своего будущего.
- Это война за независимость, потому что Украина борется за право на существование.
- Но для меня как для журналиста это также война правды и лжи. Война за право называть вещи своими именами.
Именно благодаря журналистам мир увидел правду о Буче, Бородянке, Ирпене. Сотни мирных жителей, расстрелянные российскими военными.
Кремль продолжает обвинять Запад и Украину, утверждая, что все эти фотографии — фейки. Но мы знаем правду.
Потому что в Буче россияне убили отца моего коллеги, 70-летнего безоружного мужчину. А в Ирпене расстреляли моего одногруппника из Гарварда, журналиста Брента Рено, приехавшего туда снимать фильм об украинских беженцах для TIME Studios.
Журналисты на войне в Украине сталкиваются с невероятными вызовами, базовый из которых — просто выжить, рассказывая миру правду. За три месяца в Украине погибли 32 журналиста, из них девять — при исполнении профессиональных обязанностей.
Другой вызов — не навредить. И это вопросы, которые ты задаешь себе каждый день. Ибо стоимость ошибки буквально измеряется человеческой жизнью.
Пару недель назад я договорилась об интервью с жертвой сексуального насилия со стороны российского военного. Мы говорили долго, но потом она попросила не публиковать этот рассказ. Зато попросила помочь с лекарствами для медицинского аборта. И как человек я должна ей помочь. А как журналист должна отказаться от публикации интервью с ней.
Такая вот диалектика: иногда высшая правда в том, чтобы промолчать.
А иногда наоборот — важно не молчать.
В дни самых ожесточенных боев под Киевом Украинская правда публиковала данные о воюющих в Украине российских солдатах. В то время, когда эти самые военнослужащие находились в нескольких километрах от наших родителей и близких.
Было ли это опасно? Да. Было ли это важно? Безусловно.
Когда ты работаешь журналистом на войне, ты ежедневно сталкиваешься с горем, смертями. Война пытается расчеловечить нас, потому что она всегда о больших числах.
Но именно в таких условиях ты еще больше ценишь возможность донести правду, рассказать историю погибшего, потерявшего родственников или чудом спасшегося. И эта история никогда не будет сухой статистикой жертв войны в Украине.
Это придает нам силы работать. Невзирая на сирены воздушной тревоги каждый день, на весь ужас войны, в котором моя страна живет уже четвертый месяц.
В марте журнал Time вышел с обложкой Жизнь победит смерть, а свет тьму — на фоне флага Украины.
Я бы хотела добавить одно предложение.
«Жизнь победит смерть, свет — тьму, а Украинская правда обязательно победит ложь. Какой бы сложной эта борьба ни была».
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.