«Идет война правды и лжи, война за право называть вещи своими именами». Выступление главреда УП Севгиль Мусаевой на саммите Time100 8 июня, 21:28 Цей матеріал також доступний українською Мусаева вошла в сотню самых влиятельных людей планеты в 2022 году по версии Time (Фото:Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva / Facebook)

В мае главного редактора Украинской Правды Севгиль Мусаеву (вместе с президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным) включили в число 100 самых влиятельных людей планеты в 2022 году по версии журнала Time. На специальном ивенте Time100 в Нью-Йорке она дала свой ответ на наиболее часто звучащие вопросы — что собой представляет нынешняя война украинцев против российского агрессора.



Приводим полный текст выступления Мусаевой на саммите.

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На дворе 2000 год. Мне 13 лет. Я расту в украинском Крыму и мечтаю стать журналистом.

В медийном пространстве Украины того времени — тотальная цензура. 31-летний украинский журналист Георгий Гонгадзе, один из немногих, кто осмеливается критиковать власти, в черных списках на трудоустройство на телевидении.

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Поэтому в апреле 2000-го он с коллегой решает создать интернет-издание и называет его Украинская правда.

«Давать старым понятиям новые значения», — так объясняет Георгий этот нейминг.

Дело в том, что советская газета Правда десятилетиями была главным рупором официальной пропаганды. В оруэлловском смысле слова: правда — это ложь, мир — это война, рабство — это свобода.

Издание Гонгадзе должно было вернуть словам их не искривленные пропагандой значения.

Шесть месяцев спустя журналиста убивают. Дело Гонгадзе приводит к обвинениям в сторону властей и акциям протеста, которые в 2004 году заканчиваются Оранжевой революцией.

Украина становится на демократический путь своего развития, где свобода слова — одна из базовых ценностей.

История Гонгадзе отпечатывается в моем сердце. Слово — оружие. И правда — оружие.

В 2014 году судьба сведет нас — меня и Украинскую правду, издание, основанное Гонгадзе, в котором я сегодня работаю главным редактором.

Мы встретимся в страшное время — через несколько месяцев после Революции Достоинства, оккупации Крыма Россией, начала войны на востоке. В то же время Украина пытается делать реформы, бороться с коррупцией. Демократия в Украине победила, но она хрупкая. Вызовов слишком много.

Окажется, что все эти страшные события были лишь подготовкой к самому главному сражению за право нашей страны на существование, которое началось для нас утром 24 февраля 2022 года.

Меня часто спрашивают, за что сегодня война в Украине. И у меня есть три ответа на этот вопрос.

Это война за будущее мира, за его способность объединиться ради своего будущего.

Это война за независимость, потому что Украина борется за право на существование.

Но для меня как для журналиста это также война правды и лжи. Война за право называть вещи своими именами.



Именно благодаря журналистам мир увидел правду о Буче, Бородянке, Ирпене. Сотни мирных жителей, расстрелянные российскими военными.

Кремль продолжает обвинять Запад и Украину, утверждая, что все эти фотографии — фейки. Но мы знаем правду.

Потому что в Буче россияне убили отца моего коллеги, 70-летнего безоружного мужчину. А в Ирпене расстреляли моего одногруппника из Гарварда, журналиста Брента Рено, приехавшего туда снимать фильм об украинских беженцах для TIME Studios.

Журналисты на войне в Украине сталкиваются с невероятными вызовами, базовый из которых — просто выжить, рассказывая миру правду. За три месяца в Украине погибли 32 журналиста, из них девять — при исполнении профессиональных обязанностей.

Другой вызов — не навредить. И это вопросы, которые ты задаешь себе каждый день. Ибо стоимость ошибки буквально измеряется человеческой жизнью.

Пару недель назад я договорилась об интервью с жертвой сексуального насилия со стороны российского военного. Мы говорили долго, но потом она попросила не публиковать этот рассказ. Зато попросила помочь с лекарствами для медицинского аборта. И как человек я должна ей помочь. А как журналист должна отказаться от публикации интервью с ней.

Такая вот диалектика: иногда высшая правда в том, чтобы промолчать.

А иногда наоборот — важно не молчать.

В дни самых ожесточенных боев под Киевом Украинская правда публиковала данные о воюющих в Украине российских солдатах. В то время, когда эти самые военнослужащие находились в нескольких километрах от наших родителей и близких.

Было ли это опасно? Да. Было ли это важно? Безусловно.

Когда ты работаешь журналистом на войне, ты ежедневно сталкиваешься с горем, смертями. Война пытается расчеловечить нас, потому что она всегда о больших числах.

Но именно в таких условиях ты еще больше ценишь возможность донести правду, рассказать историю погибшего, потерявшего родственников или чудом спасшегося. И эта история никогда не будет сухой статистикой жертв войны в Украине.

Это придает нам силы работать. Невзирая на сирены воздушной тревоги каждый день, на весь ужас войны, в котором моя страна живет уже четвертый месяц.

В марте журнал Time вышел с обложкой Жизнь победит смерть, а свет тьму — на фоне флага Украины.

Я бы хотела добавить одно предложение.

«Жизнь победит смерть, свет — тьму, а Украинская правда обязательно победит ложь. Какой бы сложной эта борьба ни была».

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