Россияне не оставляют попыток форсировать Северский Донец — Минобороны
Российская техника, уничтоженная при попытке переправиться через Северский Донец (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)
Российские оккупанты не оставляют попыток форсировать реку Северский Донец на востоке Украины, заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник в эфире всеукраинского телемарафона утром в пятницу, 10 июня.
Мотузяник отметил, что форсирование водной преграды — крайне опасная и рискованная тактическая операция, поскольку «наступающие подразделения достаточно открыты для поражения артиллерией».
«По состоянию на сейчас они [россияне] не оставляют попыток [форсировать Северский Донец]. Они ищут слабые места в нашей обороне, которая проходит по правому берегу реки. Они ищут наши артиллерийские точки и пытаются их подавить», — рассказал он.
Ранее американский Институт по изучению войны сообщил, что Северский Донец, вероятно, мешает попыткам российских оккупантов продвинуться к Славянску, а форсирование реки связано со сложными «тактическими задачами».
Вечером 9 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что из-за жары в Северском Донце упал уровень воды, и враг, возможно, снова попытается перебросить через реку личный состав и технику.
При предыдущих попытках переправиться через Северский Донец россияне понесли значительные потери.
ВСУ неоднократно уничтожали вражеские понтонные переправы через реку. 16 мая газета The New York Times сообщила, что в результате удара защитников Украины по понтонным переправам, которые пытались навести ВС РФ, оккупанты за раз потеряли более 80 единиц военной техники и около 480 человек живой силы.
Позиционно ВСУ уверенно дают россиянам по зубам – Юрий Береза, подразделение Дніпро-1
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.