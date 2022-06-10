Россияне не оставляют попыток форсировать Северский Донец — Минобороны

10 июня, 16:12
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Российская техника, уничтоженная при попытке переправиться через Северский Донец (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Российская техника, уничтоженная при попытке переправиться через Северский Донец (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Российские оккупанты не оставляют попыток форсировать реку Северский Донец на востоке Украины, заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник в эфире всеукраинского телемарафона утром в пятницу, 10 июня.

Мотузяник отметил, что форсирование водной преграды — крайне опасная и рискованная тактическая операция, поскольку «наступающие подразделения достаточно открыты для поражения артиллерией».

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«По состоянию на сейчас они [россияне] не оставляют попыток [форсировать Северский Донец]. Они ищут слабые места в нашей обороне, которая проходит по правому берегу реки. Они ищут наши артиллерийские точки и пытаются их подавить», — рассказал он.

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Ранее американский Институт по изучению войны сообщил, что Северский Донец, вероятно, мешает попыткам российских оккупантов продвинуться к Славянску, а форсирование реки связано со сложными «тактическими задачами».

Вечером 9 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что из-за жары в Северском Донце упал уровень воды, и враг, возможно, снова попытается перебросить через реку личный состав и технику.

При предыдущих попытках переправиться через Северский Донец россияне понесли значительные потери.

ВСУ неоднократно уничтожали вражеские понтонные переправы через реку. 16 мая газета The New York Times сообщила, что в результате удара защитников Украины по понтонным переправам, которые пытались навести ВС РФ, оккупанты за раз потеряли более 80 единиц военной техники и около 480 человек живой силы.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донбасс Министерство обороны Украины Северский Донец Война на Донбассе Александр Мотузяник Война России против Украины

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