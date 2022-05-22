«Миссия невыполнима». Оккупанты потеряли значительные силы при попытке переместить бронетехнику через Северский Донец — Генштаб

22 мая, 00:32
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Россияне уже несколько раз пытались навести понтонные переправы через Северский Донец — все уничтожали ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Россияне уже несколько раз пытались навести понтонные переправы через Северский Донец — все уничтожали ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные нанесли огневое поражение по российским оккупантам, выведя из строя их очередную понтонную переправу через Северский Донец вблизи Серебрянки.

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Об этом сообщили в Генштабе в субботу, 21 мая.

Там рассказали, что россияне планировали перекинуть через нее свой личный состав и тяжелую бронетехнику.

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«Но форсирование россиянами реки — миссия невыполнима, благодаря воинам 30 ОМБр СВ ВСУ и собратьям из других силовых структур. Наши подразделения нанесли огневое поражение», — заявили в Генштабе.

В результате удара оккупанты потеряли значительные силы — по меньшей мере, одну батальонную тактическую группу.

ВСУ уже неоднократно уничтожали вражеские понтонные переправы через Северский Донец и срывали попытки форсировать реку. 16 мая The New York Times сообщила, что в результате удара украинских военных по понтонным переправам, которые пытались навести ВС РФ, оккупанты за раз потеряли более 80 единиц военной техники и около 480 человек живой силы.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Северский Донец Война России против Украины

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