«Миссия невыполнима». Оккупанты потеряли значительные силы при попытке переместить бронетехнику через Северский Донец — Генштаб
Россияне уже несколько раз пытались навести понтонные переправы через Северский Донец — все уничтожали ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Украинские военные нанесли огневое поражение по российским оккупантам, выведя из строя их очередную понтонную переправу через Северский Донец вблизи Серебрянки.
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Об этом сообщили в Генштабе в субботу, 21 мая.
Там рассказали, что россияне планировали перекинуть через нее свой личный состав и тяжелую бронетехнику.
«Но форсирование россиянами реки — миссия невыполнима, благодаря воинам 30 ОМБр СВ ВСУ и собратьям из других силовых структур. Наши подразделения нанесли огневое поражение», — заявили в Генштабе.
В результате удара оккупанты потеряли значительные силы — по меньшей мере, одну батальонную тактическую группу.
ВСУ уже неоднократно уничтожали вражеские понтонные переправы через Северский Донец и срывали попытки форсировать реку. 16 мая The New York Times сообщила, что в результате удара украинских военных по понтонным переправам, которые пытались навести ВС РФ, оккупанты за раз потеряли более 80 единиц военной техники и около 480 человек живой силы.
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