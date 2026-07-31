Как уточнил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, в радиусе 5 км от места удара оккупантов под Кривым Рогом нет никаких потенциальных целей (Фото: facebook.com/vladyslav.vlasiuk)

После поисковых работ удалось обнаружить воронка от падения второй северокорейской баллистической ракеты KN-23 , которую страна-агрессор Россия применила во время удара по Украине в ночь на 30 июля.

Об этом 31 июля заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

«Первая ракета этого типа попала в частный дом в Радушном недалеко от Кривого Рога. Погибли шесть человек, в том числе трое детей, а пятеро несовершеннолетних считаются пропавшими без вести. Вторая KN-23 разорвалась в поле», — написал он на своей странице в Facebook.

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По информации Власюка, расстояние между двумя «попаданиями» составляет 3,5 км. При этом, как он уточнил, в радиусе 5 км нет никаких потенциальных целей.

Фото: facebook.com/vladyslav.vlasiuk

Фото: facebook.com/vladyslav.vlasiuk

Фото: facebook.com/vladyslav.vlasiuk

«Вот такая точность. KN-23 — это практически полный аналог российского Искандера. Есть и одинаковые компоненты, в частности западные», — сказал он.

Как отметил Власюк, использование оккупантами таких ракет — один из примеров зависимости РФ от военной помощи северокорейского режима Ким Чен Ына.

«Северокорейские ракеты убивают мирных украинцев так же, как и российские. И ответственность за это должны нести все, кто обеспечивает военное партнерство между Москвой и Пхеньяном и поставки критически важных компонентов для военно-промышленного комплекса», — подытожил он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Россия могла получить новую партию оружия от КНДР — и, вероятно, использовала одну из полученных ракет для атаки на поселок Радушное близ Кривого Рога в ночь на 30 июля, в результате чего погибла семья.

Инфографика: NV

Позже спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что для атаки в ночь на 30 июля оккупанты применили противокорабельные ракеты Циркон, баллистические ракеты Искандер-М и С-400, а также, вероятнее всего, северокорейские KN-23.

«Сейчас в сводках появились даже северокорейские ракеты, поскольку наши дежурные силы и разведка не исключают вероятности применения именно этой модификации северокорейской ракеты, которая уже давно не фигурировала в наших сводках, но сегодня снова появилась», — сказал офицер.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по предварительным данным, Россия впервые за долгое время могла применить ракету северокорейского производства для удара по Радушному.

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«Союз московских подонков с безумным режимом в Северной Корее — ради ракет, ради северокорейского контингента здесь, в Европе, у наших границ, и ради убийства наших украинских детей», — подытожил он.