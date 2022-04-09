Загорелась многоэтажка. Оккупанты РФ нанесли очередной удар по Северодонецку — глава Луганской ОВА

9 апреля, 08:24
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Глава Луганской ОВА сообщил, что оккупанты продолжают атаковать Северодонецк и другие города региона (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Глава Луганской ОВА сообщил, что оккупанты продолжают атаковать Северодонецк и другие города региона (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Северодонецку. В результате атаки в полночь вспыхнула многоэтажка, количество жертв уточняется.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в субботу, 9 апреля.

Он рассказал, что военные РФ штурмуют Рубежное и Попасную и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов.

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«В очередной раз они обстреляли старые районы Северодонецка — пламя охватило многоквартирный дом. Количество жертв уточняется», — написал он в Telegram.

Накануне российские оккупанты разрушили 11 объектов, из которых восемь — жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной и Золотом. В то же время ВСУ отбили семь атак врага в Луганской и Донецкой областях: уничтожили девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники, сбили два вертолета и одну крылатую ракету.

9 апреля в Генштабе сообщили, что оккупанты готовят наступление на восток Украины: перемещают подразделения и сосредоточились на взятии под контроль ряда населенных пунктов — Рубежного, Нижнего, Попасной, Новобахмутовки и Мариуполя.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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