«Тактическая перегруппировка». Буданов объяснил выход украинских войск из Северодонецка
Кирилл Буданов (Фото:Александр Медведев/НВ)
Выход защитников Украины из Северодонецка был тактическим шагом, чтобы избежать повторения осады завода Азовсталь в Мариуполе.
Об этом сказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Financial Times, опубликованном в понедельник, 27 июня.
Буданов рассказал, что за несколько недель тяжелая артиллерия российских оккупантов сравняла с землей Северодонецк, и украинские войска выдвинулись на возвышенность через реку Северский Донец в Лисичанск и его окрестности. По словам главы разведки, после этого россиянам, находящимся на восточном берегу реки, будет очень тяжело переправиться и продвинуться, особенно в гору, к Лисичанску.
«Это было абсолютно правильное решение… тактическая перегруппировка», — подчеркнул Буданов.
Глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк заявил, что российские оккупанты занимают жилье жителей Северодонецка, которые эвакуировались из города. В городе остаются 7−8 тысяч жителей, гуманитарная ситуация критическая.
По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские военные разрушили Северодонецк на 90%.
Утром 24 июня журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны.
25 июня заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что заявления в соцсетях помешали операции по выходу украинских военных из города.
Александр Стрюк говорил, что защитники Украины отошли на более подготовленные позиции.
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