«Тактическая перегруппировка». Буданов объяснил выход украинских войск из Северодонецка

27 июня, 18:41
Кирилл Буданов (Фото:Александр Медведев/НВ)

Кирилл Буданов (Фото:Александр Медведев/НВ)

Выход защитников Украины из Северодонецка был тактическим шагом, чтобы избежать повторения осады завода Азовсталь в Мариуполе.

Об этом сказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Financial Times, опубликованном в понедельник, 27 июня.

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Буданов рассказал, что за несколько недель тяжелая артиллерия российских оккупантов сравняла с землей Северодонецк, и украинские войска выдвинулись на возвышенность через реку Северский Донец в Лисичанск и его окрестности. По словам главы разведки, после этого россиянам, находящимся на восточном берегу реки, будет очень тяжело переправиться и продвинуться, особенно в гору, к Лисичанску.

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«Это было абсолютно правильное решение… тактическая перегруппировка», — подчеркнул Буданов.

Глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк заявил, что российские оккупанты занимают жилье жителей Северодонецка, которые эвакуировались из города. В городе остаются 7−8 тысяч жителей, гуманитарная ситуация критическая.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские военные разрушили Северодонецк на 90%.

Утром 24 июня журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны.

25 июня заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что заявления в соцсетях помешали операции по выходу украинских военных из города.

Александр Стрюк говорил, что защитники Украины отошли на более подготовленные позиции.

Северодонецк как объект выполнил свою задачу – Сергей Грабский, военный эксперт

https://www.youtube.com/embed/qFtBvp0IWLk
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Мариуполь Луганская область Разведка Северодонецк Лисичанск Северский Донец Азовсталь Украинская разведка ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины

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