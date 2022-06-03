На Северодонецком направлении ВСУ заставили оккупантов отойти от двух поселков — Минобороны 3 июня, 16:02 Цей матеріал також доступний українською Северодонецк после российских обстрелов (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

На Северодонецком направлении в Луганской области ЗСУ заставили российских оккупантов отойти от двух населенных пунктов.

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Об этом рассказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник в пятницу, 3 июня, во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ. По его словам, враг сосредоточился на попытках окружить защитников Украины в районах Северодонецка и Лисичанска.



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"…Украинские войска свели на нет попытки российских оккупантов захватить поселки Метелкино и Белогоровка. Враг понес потери и отошел. По состоянию на утро противник при поддержке авиации ведет штурмовые действия в жилых кварталах центральной части Северодонецка, при этом тоже несет потери. В настоящее время активные бои продолжаются", — сообщил он.



Вечером 2 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ситуация в Северодонецке очень сложная, но город «имеет все шансы на скорейшее освобождение»: защитники Украины проводят успешные локальные операции, берут пленных и имеют все необходимое, чтобы выгнать оккупантов.

Мэр Северодонецка Александр Стрюк сообщал, что в городе остаются 12−13 тысяч человек, которые живут в условиях постоянных обстрелов. По данным Офиса президента, Северодонецк — один из городов на Донбассе, которые полностью уничтожили российские оккупанты.

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